El idilio de Messi con la Copa

El día después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena de 21 meses de prisión para Leo Messi (al ser una condena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales, no entrará en la cárcel) por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda, se filtran detalles de la que será su inminente renovación hasta 2022. Y todo a dos días de la final de Copa con la que despedirá oficialmente la temporada con el Barça antes de viajar a Argentina.

No es la primera vez que el ‘10’ tiene que afrontar partidos importantes en una montaña rusa de emociones negativas y positivas. Y como es imperturbable, cuesta saber si le afecta o no en lo personal, pero en lo deportivo está claro que pocas veces le pasa factura. Y la Copa es un competición en la que Messi se siente a gusto, un trofeo con el que mantiene un idilio no exento de decepciones. Dos de sus mejores goles, con todo el respeto a los otros 500 que ha marcado, fueron coperos.

Messi ha disputado seis finales de Copa, con cuatro títulos, dos subcampeonatos, cuatro goles y dos asistencias que valieron la última conquista. Marcó en Mestalla en el 4-1 ante el Athletic de la temporada 2008-09, el primer título de la ‘era Pep Guardiola’, rompiendo el 1-1 en un momento complicado de la segunda parte. El Barça se había reconciliado con una competición que no ganaba desde hacía once años y, saboreado el buen gusto, todos querían repetir.

Sin embargo, en la campaña 2009-10 el equipo azulgrana cayó ante el Sevilla en octavos de final en el primer día que se tiene constancia que aquel Messi ambicioso y ganador que estaba explotando todo su talento con el técnico de Santpedor lloró de forma desconsolada en el vestuario del Sánchez Pizjuán tras fallar varias ocasiones que hubieran dado el pase al Barça. Venía de celebrar los seis títulos de 2009, todos, nacionales e internacionales, y se derrumbó en enero de 2010 por una Copa que durante más de una década no importó a nadie.

De bandera

En la temporada 2010-11, el Barça perdió la final ante el Madrid en la prórroga, pero en la 2011-12 se impuso 3-0 al Athletic en el Vicente Calderón con un gol de Messi. Tras caer en octavos ante el Madrid en la 2012-13 y en otra final frente al equipo blanco el curso siguiente, Messi bigoleó otra vez al Athletic en la final de la campaña 2014-15 en el Camp Nou (3-1), con una diana de bandera que dio la vuelta al mundo y que recordó por los rivales que fue superando y la velocidad endiablada a la que logró en la semifinal ante el Getafe en la 2006-07, el famoso calco del gol mundialista de Maradona, aunque no sirvió de nada por un estropicio en la vuelta de aquel equipo en decadencia.

Y por último, en la pasada temporada, la 2015-16, dos geniales asistencias de Messi sirvieron a Alba y Neymar para tumbar al Sevilla (2-0) en la prórroga del Vicente Calderón. Habría que descubrir las connotaciones que hacen que Leo disfrute en el formato de la Copa. Es una mala noticia para el Alavés, pero es buena para el Barça y para el espectáculo. Quizás esté ideando otra obra de arte para el sábado en el Vicente Calderón, estadio del que se despidió el Atlético el pasado domingo ante el Athletic y que albergará con ocasión de esta final del sábado su último partido oficial.