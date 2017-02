La impotencia del orgulloso Simeone

No existen dudas en el Atlético y su entorno de que el mejor fichaje posible sería garantizarse la continuidad de su técnico, pero el tono victimista del discurso del Cholo Simeone, encaminado a 'preparar' y calentar ya futuros choques ante el Barcelona en Liga o en Champions, recuerda al que empleó José Mourinho cuando su Real Madrid no podía contra los culés. El preparador argentino acabó su comparecencia posterior a la eliminación en semifinales de la Copa del Rey felicitando al Barça por «obviamente, manejarlo todo tan bien». Y cuando en GOL le cuestionaron por la polémica actuación del colegiado extremeño Gil Manzano, dejó caer aquello de «ya sé por qué tenemos más opciones en Champions que en Liga o en Copa».

No detallan públicamente acciones concretas, pero en el club colchonero se lamentan sobre todo del gol anulado a Griezmann, de lo que consideran un penalti de Sergi Roberto a Fernando Torres al principio del partido, de un supuesto empujón que reclamó Simeone al asistente de Luis Enrique al cuarto árbitro e incluso de que Luis Suárez pudo ser expulsado a los 25 minutos por una patada sin balón al montenegrino Savic. Simeone, en cambio, no recordó en ese momento que un gol mal anulado a Messi le dio la Liga 2013-14 en el pulso directo, final y decisivo, aunque por el contenido de su declaración sí tuvo presente la mano de Gabi en un disparo de Iniesta en el tiempo añadido que hubiera mandado a la prórroga los últimos cuartos de Champions.

Es la segunda ocasión en la que Simeone desliza unas declaraciones que cuestionan el sistema. Antes de comenzar el curso pasado, afirmó que la Liga, meses después conquistada por el Barcelona, estaba «peligrosamente preparada para el Real Madrid». Expresiones de este tipo se asemejan a varias de las históricas frases que soltó Mourinho, aunque el portugué siempre fue más rotundo y directo. «Estamos preparando la final jugando con 10 hombres», dijo antes de una cita copera cumbre ante el Real Madrid. «Guardiola ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza», subrayó en otra ocasión. «Será difícil quedar campeones si los rivales del Barça le regalan los partidos», sentenció 'Mou'. Y qué decir de sus célebres porqués sobre árbitros como Ovrebo, De Bleeckere, Busacca y Stark. «Estamos hablando de un equipo fantástico como el Barcelona, pero en cada semifinal pasa lo mismo», se lamentó el preparador de Setúbal.

Igual que le ocurría a Mourinho y a sus gladiadores con Florentino Pérez, Simeone, su cuerpo técnico y algún peso pesado de la plantilla están muy molestos con la actitud de silencio mantenida por las altas esferas del club, con el presidente Enrique Cerezo y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, a la cabeza. Los dirigentes se mueven bien en la Federación y son influyentes cuando se trata de que el Calderón albergue una final de Copa o algún partido de la selección, pero no existen quejas institucionales sobre las actuaciones arbitrales en comparación con las que reciben los poderosos Real Madrid y Barcelona. Y también lamenta Simeone que la cúpula del club no se quejase ante la UEFA tras la última final de la Champions en Milán y de ese gol de Sergio Ramos anotado en fuera de juego. Van más allá e incluso entienden que en la final de Lisboa el descuento fue excesivo y que en el córner previo al gol del sevillano que forzó la prórroga, Bale bloqueó a Juanfran poniéndole el codo a la altura de la cabeza.

Ningún título sin Diego Costa

La impotencia del cuerpo técnico del Atlético, «orgulloso» de la actitud y el juego de sus jugadores en estos cinco años, va mucho más allá, no obstante, del asunto arbitral. Saben Simeone y su grupo de fieles colaboradores que fue la falta de gol, tanto en el Calderón como en el Camp Nou, la que condenó al Atlético. Y que la mejor y más ofensiva versión de los rojiblancos del curso no pudo con el peor Barça entiempo. No es casualidad que el Atético no haya levantado un título desde la marcha de Diego Costa al Chelsea. Sin un 'killer', no hay paraíso en el fútbol. Entienden que con Forlán, Agüero, Falcao o Costa, los rojiblancos hubiesen eliminado al Barça.

Según informó el periodista Manolo Lama en la Cope, Simeone asegura en privado que si tuviera al Cristiano Ronaldo actual, muy lejos de su mejor versión, este Atlético optaría a la Liga y la Champions. El Cholo pidió en verano, por este orden, a Diego Costa, Cavani, Higuáin y Álvaro Morata, pero le trajeron a Kevin Gameiro. El francés falló un penalti clave en el Camp Nou -el Atlético ha errado cinco penas máximas de ocho en lo que va de campaña- y suma sólo nueve goles en 32 partidos entre todas las competiciones. Y Fernando Torres sólo cinco en 25 encuentros. Y ese problema no tiene que ver con el reglamento y su interpretación.