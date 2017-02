Simeone: «No creo que el Barcelona piense que la eliminatoria está cerrada»

Simeone se mostró orgulloso de su equipo a pesar de la derrota por 1-2 frente al Barcelona este miércoles en Copa del Rey. “Me voy muy contento con la actitud del segundo tiempo. La intensidad en los duelos..., esperamos que esto se prolongue y ya el sábado lo podamos demostrar”, afirmó.

El técnico del Atlético resumió así el partido: “Ellos empezaron mejor, lastimándonos a la espalda de los volantes y así nació el primer gol. Después vino un gol espectacular de Messi y claramente nos dejó fuera de la ilusión de hacer un partido diferente. Tras el descanso fuimos el equipo que queremos ser y nos quedamos con esa sensación de haber estado cerca de empatar el partido”, señaló.

A pesar del resultado Simeone considera que aún hay vida de cara al partido de vuelta. “Cuando me toca a favor o en contra digo que la Copa es rara. Parece que estás lejos y de repente estás cerca. Esto pasa solo en la Copa e iremos a jugar lo que tengamos en el Camp Nou con todas las fichas. Todos los partidos no son iguales. Jugaremos la vuelta con nuestras posibilidades pero conociéndonos no creo que el Barcelona piense que la eliminatoria esté cerrada”, añadió.