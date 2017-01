Illarramendi: «Otra vez lo mismo de siempre»

El jugador de la Real Sociedad Asier Illarramendi se ha mostrado especialmente crítico con la actuación arbitral de González González en la derrota de los donostiarras frente al Barça.

Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez... — Asier Illarramendi (@illarra4) 19 de enero de 2017

El centrocampista guipuzcoano ha aprovechado su cuenta en la red social Twitter para lanzar un dardo envenenado al arbitraje. «Otra vez lo mismo de siempre. Otra vez», ha señalado.

"No sé de qué se queja Illarra, ha habido algún penalti más durante el partido. A veces es mejor dejar el teléfono un ratito más en el bolsillo", le ha respondido por su parte el croata Ivan Rakitic.

El jugador de la Real Sociedad ha asegurado en zona mixta que tanto su equipo como "toda la afición" donostiarra se encuentran "enfadados" porque, sienten que han sido "perjudicados" por el arbitraje.

"Ha habido acciones en las que hemos sido perjudicados", ha indicado Illaramendi en la sala mixta del estadio de Anoeta, donde ha afirmado sentir "pena" porque, a su entender, el equipo donostiarra "ha trabajado bien y se merecía algo más".

"Ha habido una acción al principio de la segunda parte en la que no me dejan sacar rápido. Si un jugador no te deja sacar rápido una falta siempre es amonestado", ha afirmado el centrocampista guipuzcoano, quien ha dicho estar "dolido" por situaciones como esta.

"El partido ha sido de mucha igualdad e intensidad, ellos tampoco han tenido muchas ocasiones, nosotros tampoco y se ha decidido en detalles", ha concluido.

Su compañero Aritz Elustondo ha dicho que los jugadores de la Real están "dolidos" por haber perdido 0-1 en casa, a pesar de lo cual "la eliminatoria no está hecha" y los donostiarras irán al Camp Nou "a por todas".

Por su parte, el defensa blanquiazul Raúl Navas ha indicado que tiene "mal sabor de boca" por el resultado, aunque su equipo está pensando ya "en el próximo partido de Liga" y después en "darle la vuelta" a la eliminatoria.