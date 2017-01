Luis Enrique: «Es una victoria que nos refuerza»

Luis Enrique se mostró contento tras la victoria de su equipo 0-1 en Anoeta ante la Real Sociedad. "Estoy satisfecho por todo en general, por las dificultades que tiene jugar siempre en Anoeta y por una victoria que nos refuerza. Hemos hecho un partido muy completo en todos los sentidos", afirmó.

El técnico asturiano logró romper el maleficio de Anoeta. "Como jugador ya tuve la fortuna de ganar aquí, pero como entrenador hasta ahora no. Es un campo complicado y un gran rival que te presiona bien y te obliga a marcar muy bien para que no tenga ocasiones claras. Hemos estado muy serios en el aspecto defensivo, cerrando sus combinaciones por dentro y evitando que llegaran también por banda", añadió

De igual modo, Luis Enrique considera que la Real Sociedad aún tiene opciones de pasar a la siguiente fase. "Ni mucho menos la eliminatoria está decidida. Con independencia del resultado obtenido, hay que completar el trabajo en el Camp Nou. Es un resultado que obliga al rival a marcar gol. Va a ser una eliminatoria muy bonita", valoró.

Por último, el entrenador del Barcelona fue preguntado por el trabajo de su equipo sin balón. "Hemos estado muy bien, evitando las combinaciones de la Real por dentro y el resto de las ocasiones en las que suelen generar peligro. Me gusta mi equipo normalmente cuando no tiene balón. Es una de nuestras características. Quizá nos cuesta más cuando no es presión alta y es defensa replegada. Hoy se ha visto más el repliegue medio y hemos estado muy bien hoy ahí", sentenció al respecto.

Busquets, en la misma línea

Busquets quiso poner en valor el triunfo cosechado ante la Real Sociedad, un campo que no se le ha dado del todo bien a los culés en las últimas temporadas. "Llevábamos muchos años sin ganar aquí. La imagen que ha dado el equipo es de equipo sólido, tanto en ataque como en defensa. De ahí el resultado", afirmó.

De igual modo, el centrocampista culé consideró que queda mucha eliminatoria. "Está claro que un 0-1 da ventaja pero la eliminatoria está por decidir. Son un buen equipo, compacto tanto en ataque como en defensa", sentenció.