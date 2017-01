El Atlético logra el pase con susto final

«La honradez profesional nos exige afrontar la vuelta con intensidad, con la exigencia que corresponde. La dignidad está por delante», explicaba Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre el duelo de octavos en el Calderón tras el 0-2 del encuentro en tierras canarias. El técnico cántabro sabe que hacer tres goles en el Calderón «o como mucho llegar a los penaltis» para acceder a los cuartos de final es casi tan complicado como su próximo partido de Liga en el Camp Nou. Por ello, apostará por una «mayoría» de jugadores suplentes, con jugadores distintos a los que vencieron al Sporting de Gijón. Eso quizá ayude al Atlético, que teme una sorpresa ante tanto duelo con el mismo rival: sufrió en Liga el 17 de diciembre (gracias al gol de Saúl en el 1-0 del Calderón), y completó uno de sus mejores partidos de los últimos meses el pasado 3 de enero (0-2 , con tantos de Koke y Griezmann).

Esa relajación y la dificultad de superar tres veces al mismo rival es el principal hándicap para que el Atlético certifique su presencia en los cuartos de final. «La Copa siempre es compleja. Se va un poco el miedo de perder cuando se arranca el segundo partido. Vamos a tener enfrente a un equipo al que le da igual el resultado. Espero que Las Palmas salga más fuerte que otros días, será el duelo más complicado ante ellos. Las Palmas siempre se han manejado sobre la misma línea. Tratan bien la pelota y empezarán fuerte para acortar las distancias», recuerda Diego Pablo Simeone. Los precedentes directos son para los rojiblancos (que no caen ante los isleños desde 1969 y en los dos partidos recientes ni siquiera encajaron) en un Calderón en el que sólo ganaron dos visitantes (Real Madrid en Liga y Celta en Copa) en todo 2016.

Simeone sabe que su equipo está en un proceso de reconstrucción pero ahora mismo suma cuatro duelos sin caer gracias también a que Griezmann y Gameiro han vuelto a recuperar sus sensaciones tras meses de sequía. «El equipo estuvo intenso frente a Las Palmas. Contra el Eibar aprovechamos las ocasiones que el partido nos presentó. Vamos a jugar para ganar, no para agradar a la gente», dijo el argentino, que duda si colocar a Gaitán de inicio, insistió en la posible continuidad de José María Giménez de medio centro ante las bajas por lesión de Tiago y Augusto además de la de Thomas por la Copa África. «Estamos quedándonos con poca gente en el centro del campo, como entrenador tengo que buscar soluciones. Giménez hizo lo que el equipo necesitaba en esa posición. Frente al Eibar le necesitaba en la zona del centro del campo. Me ha gustado en esa posición y posiblemente repita en días posteriores», explicó aunque parece que el uruguayo podría volver al centro de la defensa de Giménez para dar descanso a Stefan Savic o Diego Godín pensando en el duelo con el Betis del fin de semana.

El Atlético de Madrid apeó a Las Palmas de la Copa del Rey con más sufrimiento del esperado. Los de Simeone pusieron su primera mácula en lo que va de año al perder ante un conjunto que llegaba al Vicente Calderón con pocas opciones tras el adverso resultado de la ida pero que dio el susto al final y se llevó la victoria, cortando la racha de resultados positivos que habían encadenado los del Cholo en los últimos encuentros. Justo cuando los rojiblancos parecían tenerlo todo resuelto, los de Quique Setién dieron un arreón que no les sirvió para lograr la clasificación pero sí para empañar el ánimo local.

Saltaron al césped los de Simeone decididos a no dejar margen para la sorpresa y lo consiguieron durante buena parte del partido. Los insulares precisaban de una machada para no ver morir su sueño copero. Remontar en el Vicente Calderón los dos goles de desventaja con que salieron del choque de hace una semana sonaba a milagro. Máxime cuando sobre el campo faltaban los principales baluartes sobre los que se asienta su notable desempeño liguero en la presente campaña. El cántabro dejó a Jonathan Viera en el banquillo tras el recital del canario frente al Sporting y dio libranza a Roque Mesa. Pero a lo que los insulares nunca renuncian es al balón. Dispusieron de él en los primeros minutos, como en los dos encuentros que en menos de un mes han librado frente a los rojiblancos. Posesión estéril que no se materializó en ninguna ocasión hasta que Livaja embocó un centro de Momo desde la derecha que atajó Moyá. El guardameta volvió a exhibir la solidez de que viene haciendo gala desde la lesión de Oblak, una de las mejores noticias que han recibido los atléticos en los últimos tiempos. Los rojiblancos podrían haber abierto el marcador minutos antes, pero el disparo de Griezmann lo repelió Lizoain.

Salió enchufado el Atlético en la segunda parte. No se había cumplido el primer minuto de la reanudación cuando Correa probó fortuna con un zapatazo desde fuera del área que obligó a sacar una mano prodigiosa a Lizoain. Los de Simeone no querían sustos y dos minutos después Griezmann parecía dejar certificado el pase al rematar un centro desde la izquierda de Vrsaljko. El croata llevaba apenas tres minutos por ese carril tras abandonar su puesto en la derecha en beneficio de Juanfran, quien retrasó su posición cuando el Cholo optó por retirar a un Lucas que tenía tarjeta para dar entrada a Gabi. La reordenación de fichas dio réditos inmediatos. No se arredró Las Palmas ante lo que ya parecía una empresa quijotesca. Livaja abrió un atisbo de esperanza con una arrancada que no supieron frenar ni Godín ni Giménez. Volvió a ubicarse el último como central tras un par de encuentros como mediocentro que dejaron bastantes dudas sobre lo acertado del experimento de Simeone. Correa pareció cerrar ese resquicio que habían abierto los de Setién con una internada que hacía justicia a la animosidad del argentino. Todo resuelto. En teoría, porque Livaja volvió a empatar cuando el choque tocaba a su fin y Mateo García puso el 2-3 ya en el descuento. Pobre consuelo para los visitantes, que sacaron una victoria que no les sirvió para nada más que para salvar la honra y dejar a los rojiblancos con un sabor más amargo del esperado.