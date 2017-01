Los 'inventos' de Simeone

Diego Pablo Simeone ha comenzado el 2017 dispuesto a renovar su muestrario. El técnico argentino es consciente de las dificultades que plantean bajas como la Tiago Mendes por lesión o la de Thomas Partey por la Copa África y está dispuesto a exprimir su plantilla al máximo. Prueba de ello es el partido ante Las Palmas, en el que José María Giménez volvió a tener minutos en el centro del campo y en el que Juanfran Torres recuperó de nuevo su posición como extremo. El Cholo se reinventa.

Parecían experimentos coperos ante un rival menor, pero poco a poco se están convirtiendo en recursos. Simeone sorprendió con lo que parecía un 'ataque de entrenador' en el trámite de vuelta de Copa colocando a Giménez y a Juanfran en una posición más adelantada a la habitual. Aquel partido se resolvió sin demasiada historia y parecía que la página estaba cerrada. Nada más lejos de la realidad, el Cholo repitió en Arabia Saudí frente al Al-Ittihad. Ya no era casualidad y el propio técnico lo explicó en rueda de prensa tras el partido. «Siempre comento que en el fútbol argentino hay que buscar alternativas porque no hay dinero. Hay que buscarse la vida para resolver situaciones. Y José ha jugado ahí de joven, hace mucho que no lo hace, todo lo malo que salga de las nuevas posiciones de él y de Juanfran será cosa mía», afirmó el técnico del Atlético sobre el central, que ese día marcó a balón parado.

De este modo, Simeone trata de renovarse de acuerdo a las exigencias con las que se ha encontrado desde el pasado verano. La grave lesión de Augusto Fernández en la jornada 6 -rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha- y los problemas físicos de Tiago forzaron la reconversión de un Koke que no logró adaptarse al despliegue del centro del campo. Descartado el vallecano y con Thomas en la Copa África, el Cholo busca un jugador que de equilibrio en la parcela ancha. Ahí es donde aparece la figura de Giménez, un futbolista habituado a la zaga pero con capacidad para readaptar su juego.

El otro experimento de Simeone en esta fase de la temporada es menos novedoso. Se trata de la posición de Juanfran. El de Crevillente jugó ante Las Palmas su tercer partido consecutivo como extremo, una posición que conoce de sus inicios y su etapa en Osasuna, y que ofrece al Atlético una mayor amplitud por el costado diestro. Incluso gol, ya que en su vuelta al puesto anotó ante el Guijuelo.