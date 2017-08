FÚTBOL SALA El Cerro pasa página para prosperar Presentación de los nuevos directivos cerristas con la elástica de paseo al fondo. :: casimiro moreno Presenta nueva directiva comandada por el presidente Ballester, un socio deportivo como Luanvi y sponsors potentes como el Grupo Ibereólica y Bodegas Sani | El club pacense olvida el frustrado ascenso y retoma el proyecto de Segunda B con mejoras en lo social MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 4 agosto 2017, 09:31

badajoz. Olvidar y crecer. Son los dos verbos del SC Cerro de Reyes FS en su tortuoso verano. Y ya se ha puesto manos a la obra. Debía pasar página al frustrado ascenso a Segunda para pensar en un nuevo proyecto en bronce que le devuelva donde merecía. Tras la resignación al varapalo por el que voló su mayor éxito deportivo, su primera misión no era otra que generar un club más fuerte en lo institucional para que el aspecto administrativo y económico no impida aquello que se obtiene con mucho sudor en la cancha. El Cerro compareció tarde a su reciente condición de ascendido, por lo que no quiere repetir errores como aspirante, así que ayer, en la casa de uno de sus socios, la Chantarella Tapería, dio luz verde a un ilusionante proyecto que tendrá un presupuesto de 120.000 euros, uno de los destacados de Segunda B.

El equipo blanquiazul mantiene los mimbres del pasado curso: los Aarón, Nene, Rafita... y al director de orquesta, el galardonado por la federación nacional como mejor técnico de la categoría, David Serrano. Pero este jueves no era día de hablar de lo que sucede sobre el parqué -el lunes el turno será para la plantilla y los cuatro fichajes- sino de lo concerniente a las bambalinas y al apartado económico. La entidad pacense presentó a su nueva Junta Directiva, que estará comandada por el presidente Emilio Ballester acompañado por los vicepresidentes Bernardo Escobar (primero) y Fernando García (segundo), vocales serán Félix Antonio Marín y Cristina Madera, más el tesorero Francisco Javier Sánchez y el secretario Juan Morán. El objetivo, dotar al club de una estabilidad social antes deficiente.

LA JUNTA DIRECTIVA uPresidente Emilio Ballester. uVicepresidente primero Bernardo Escobar. uVicepresidente segundo Fernando García. uPrimer vocal Félix Antonio. Marín. uSegundo vocal Cristina Madera. uSecretario Juan Morán. uTesorero Francisco J. Santos.

Además del órgano de dirección, se expusieron ante los medios a los sponsors. Luanvi será el patrocinador deportivo para las próximas tres temporadas desde zagalines al primer equipo, con contrato como profesional, mientras que como socios colaboradores aparecen empresas como el Grupo Ibereólica, una multinacional del sector de las energías renovables. Seguirá además Bodegas Sani, a quien se rindió un agradecimiento especial. Desguaces La Torre y GV Energía son los otros dos nombres. Las equipaciones permanecen inalterables. La elástica que se mostró, azul marino, es el polo de paseo. La oficial sigue con el azul y el blanco y la segunda tendrá el habitual guiño a Extremadura.

LAS FRASESEmilio Ballester Presidente «Queremos que no se nos escape lo que se nos ha escapado la temporada pasada» Bernardo Escobar Vicepresidente «Hay que mirar hacia delante y entonar entre todos el mea culpa. Vamos a tener otra imagen»

El presidente Emilio Ballester y el vicepresidente Bernardo Escobar protagonizaron las intervenciones. «Es un club con historia, y cuando digo con historia no miro al pasado sino al presente, todo a base de humildad y esfuerzo. Un club que ha conseguido lo que nunca nadie en la región: campeón de grupo, de Copa extremeña, de Segunda B y único extremeño con plaza para la Copa del Rey. Nuestras aspiraciones este año son llegar lo más alto posible en la Copa del Rey y en la liga, aunque sea un grupo difícil, queremos que no se nos escape lo que se nos ha escapado la temporada pasada. Se ha superado lo del ascenso, aunque el dolor queda ahí hasta que la liga comience y se nos vaya esa espinita», expresó Ballester. «El club ha subido muchísimo en lo deportivo. En lo demás se quedó atrás. Había que subir en lo no deportivo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas», continuó en referencia al no cumplimiento de los requisitos de inscripción en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Aunque ya se conocía, el Cerro de Reyes oficializó que jugará sus encuentros en el pabellón de La Granadilla. Será los sábados por la tarde. «Queríamos crecer en todas las facetas. Un proyecto de estas características debe tener el mejor pabellón de la ciudad. Se lo queremos agradecer a la FMD. Hay que mirar hacia delante y entonar entre todos el mea culpa. Hemos creado una sección de marketing, una gran campaña de abonos nunca hecha. Vamos a crecer en lo administrativo, tener otra imagen y para eso está la directiva», añadió Escobar. Del doloro final al buen comienzo.