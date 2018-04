FÚTBOL SALA El Cerro, a depender de sí mismo para ser líder Los pacenses reciben hoy al Xerez con la mente puesta en el liderato; en el Grupo IV, doble duelo entre extremeños y murcianos MIGUEL CAMACHO Sábado, 7 abril 2018, 10:26

Tras el nuevo parón del pasado fin de semana por la Semana Santa, los equipos de nuestra región en Segunda B reanudarán la liga entre hoy y mañana. En el Grupo IV habrá doble enfrentamiento entre extremeños y murcianos. Esta tarde jugará en casa el Cáceres UEx recibiendo la visita del Jumilla, mientras que el Integra2 Navalmoral disputará su partido el domingo en San Pedro del Pinatar. Más emocionante será la jornada en el Grupo V ya que el líder Xerez defenderá trono en Badajoz hoy ante un Ibereólica Cerro de Reyes, tercer clasificado, que quiere volver a depender de sí mismo para proclamarse campeón.

El choque, declarado como medio día del club, está fijado para las 18.00 horas en La Granadilla. Los abonados pagarán 2 euros y quienes no lo sean el doble. Todo está preparado para que sea una fiesta deportiva en la que los pacenses, de vencer, recuperarán parte del terreno perdido en su camino hacia el título. Con una jornada pendiente por jugar, que será también en casa el próximo día 14 ante el Infantes, está a cuatro puntos de un Xerez que busca dar un golpe casi definitivo en la lucha por el liderato. Los andaluces, fuera de casa, acumulan siete victorias, tres empates y tres derrotas, y les serviría no perder este encuentro para seguir dependiendo de sí mismos en las últimas cinco jornadas. Pero el Cerro espera que el factor cancha resulte decisivo para alcanzar un triunfo que le aclare el futuro y es que sobre su parqué no conoce la derrota. En la primera vuelta el conjunto de Jerez de la Frontera ganó por 5-3.

Entretanto, a las 17.00 horas en el Multiusos, afrontará el Cáceres su duelo frente al Jumilla para acercarse a la salvación. En estos momentos, con una jornada menos eso sí, cierra el trío de descenso empatando a puntos con quien está fuera del peligro. Su rival le distancia únicamente por seis puntos, también con un partido menos que curiosamente recuperará con el Navalmoral el próximo fin de semana. Por lo tanto son tres puntos muy importantes para ambas escuadras, que en el choque disputado en cancha murciana arrojó un triunfo por 9-4 para los locales. El Jumilla como visitante suma cuatro victorias por ocho derrotas, mientras que los universitarios arrastran nada más ni nada menos que doce jornadas sin ganar.

Por último, el Navalmoral viajará toda la noche para medirse al Pinatar a partir de las 12.30 horas. El destino ha querido ser caprichoso, por llamarlo de alguna manera, y justo una semana después los moralos harán lo mismo para el partido ante el Jumilla. Con remotas posibilidades de alcanzar la tercera plaza harán frente a estas dos salidas consecutivas a la región de Murcia, aunque agotarán sus cartuchos. Su adversario de mañana, en su pista, lleva seis victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los de Navalmoral, quintos con dos puntos sobre el Pinatar que es sexto, al menos quieren salvaguardar ese puesto y como mínimo devolverle el empate a dos tantos de la primera vuelta.