FÚTBOL SALA El Cerro, ante lo desconocido Momentos previos al inicio del partido de Jerez. :: xerez El equipo pacense encadena dos derrotas y un empate en tres jornadas, algo a lo que no está acostumbrado MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 24 noviembre 2017, 07:42

badajoz. Ver fallar en un partido al Ibereólica Cerro de Reyes FS pasa desapercibido aunque no sea algo habitual. Lo que es improbable, o al menos hasta ahora lo era, es que encadene dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas. El equipo pacense de la Segunda B del fútbol sala se identifica con el éxito, con el liderato, e incluso con un ascenso que se materializó en la pista pero quedó frustrado en los despachos. Tal vez esa sea la raíz de todos los males actuales. Este plantel tiene la cabeza en otro sitio, concretamente en otra categoría superior a la que debería pertenecer.

Después de un inicio de campeonato liguero bastante decente, los blanquiazules atraviesan un bache inédito e histórico. Nunca antes se había producido. La visita a Melilla, con un viaje poco recomendable, terminó en derrota 2-1. En la siguiente cita, esta vez en La Granadilla ante el África Ceutí, no pasó del empate (6-6). Mal recuerdo pues de los cerristas con las ciudades autónomas esta temporada. Y el pasado sábado, en Jerez de la Frontera, nueva derrota ante el Xerez por 5-3.

El técnico David Serrano admite que puede estar pasando factura el aspecto motivador tras lo ocurrido este verano con el regreso a una categoría que se daba por superada, pero añade más factores. «Hemos tenido muchas lesiones, y cuando recupero a algunos de los jugadores pierdo a otros. El año pasado las lesiones nos respetaron mucho y ahora no. Hemos tenido también viajes muy pesados, tanto en la ida como en la vuelta. Es verdad que el aspecto mental influye. Hemos perdido intensidad y defendemos peor, en eso yo tengo mi responsabilidad, pero es verdad que esta liga es más competitiva que la anterior. El año pasado ganábamos partidos incluso sin merecerlo. Nos entraba todo y ahora fallamos incluso a bocajarro».

El preparador blanquiazul compara a su equipo con el Real Madrid y lo genera su presencia ante el rival. «Todos nos quieren ganar y lo dan todo para hacerlo. Somos como el Real Madrid y eso lo complica más. No estamos acostumbrados a esta situación, pero que nunca haya pasado esto no quiere decir que no pudiera pasar. Estamos pasando además un bajón físico. Se notó mucho en la segunda parte ante el Xerez. En la primera estuvimos muy bien y nos fuimos al descanso 0-2, pero en la segunda nos pasaron por encima y además concedimos regalos en el 1-2 y el 2-2».

Explicados los motivos, el siguiente paso es hablar de las soluciones, que pasan por un cambio interno en la forma de afrontar los partidos y la recuperación de lo que no se debió perder para reconquistar el liderato. «Nos está costando un riñón este mes de noviembre. Tenemos que recuperar cuanto antes el liderato, pero sobre todo recuperar las buenas sensaciones de antes y nuestro juego. No podemos fallar más porque somos un equipo grande y muy competitivo que tiene que ganar. El primero, este sábado».

Visitará La Granadilla mañana (18.00 horas) el CD Alcalá (puesto 12 en la tabla) y el club pacense no cesa de publicar en redes mensajes solicitando apoyo a la afición. El objetivo: abordar el liderato que hoy comparten con dos puntos de ventaja sobre el Cerro Coineña y Xerez.