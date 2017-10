The Best 2017 Carvajal, la gran sorpresa en la votación a mejor jugador del mundo Dani Carvajal (d), con Filipe Luis en el derbi contra el Atlético. / AFP El lateral derecho del Real Madrid se quedó muy cerca de Griezmann, mientras que De Gea fue el principal ausente entre los porteros AMADOR GÓMEZ Martes, 24 octubre 2017, 17:37

Dani Carvajal fue la gran sorpresa en la elección del mejor jugador del mundo de 2017, ya que el lateral derecho del Real Madrid quedó decimoctavo en la lista definitiva, con el 0,62% de los votos, gracias al apoyo del seleccionador nacional, Julen Lopetegui, y también del técnico y el capitán de Sudán. Carvajal fue para Lopetegui el segundo futbolista más destacado de la pasada temporada, sólo superado por Sergio Ramos, mientras que el seleccionador y el capitán del equipo africano coincidieron en conceder cinco votos a Cristiano Ronaldo, tres a Carvajal y uno a Aubameyang (Borussia Dortmund).

Lo que provocó indignación en Inglaterra fue que David de Gea no apareciese en la votación de mejor portero, cuando sí figuraron entre los 15 candidatos hasta siete guardametas que, al igual que el del Manchester United, no recibieron ni un solo voto. Algunos medios ingleses han tildado de «farsa» los premios concedidos por la FIFA por la llamativa ausencia en el documento oficial de uno de los mejores cancerberos de la Premier. También se ha considerado una falta de respeto por parte de la FIFA que ni la reconocida como mejor jugadora del mundo, la holandesa Lieke Maertens, ni la mejor entrenadora, la seleccionadora Sarina Wiegman, pudiesen asistir a Londres a recoger sus respectivos premios. El máximo organismo internacional celebró la gala de The Best un día antes de un partido de clasificación para el Mundial 2019 de Holanda, contra Noruega, aunque la FIFA, acusada de discriminar al fútbol femenino, hiciese llegar a Weigman su galardón a un entrenamiento, a través de Marco van Basten.

En una noche en la que se cumplieron los pronósticos con respecto al mejor futbolista (Cristiano Ronaldo), al mejor entrenador (Zinedine Zidane) y al once ideal, con la presencia de de cinco jugadores del Real Madrid, quien sí destacó entre los elegidos a The Best fue Carvajal, de baja indefinida después de que el pasado 30 de septiembre se le diagnosticase «un proceso viral con afección al pericardio». Dani Alves, que la pasada temporada jugó en la Juventus, entró en el equipo como lateral derecho, pero en la elección del mejor futbolista del mundo el defensa madridista superó en votos a Manuel Neuer, Keylor Navas, Arturo Vidal, Leonardo Bonucci, Alexis Sánchez y Harry Kane. Carvajal se quedó incluso muy cerca de Griezmann (el 0,67% de los votos) en una lista en la que el centrocampista francés N’Golo Kanté (Chelsea) fue incluido en el ‘top 10’, con una novena posición que se ganó gracias al 1,35% de los sufragios.

Quienes no se concedieron un solo voto entre sí fueron Cristiano Ronaldo y Messi, ya que el portugués designó a Modric, Sergio Ramos y Marcelo, por este orden, y el argentino a Luis Suárez, Iniesta y Neymar. También Lopetegui eligió a Iniesta entre sus tres candidatos a The Best, en el caso del centrocampista manchego del Barça como tercer mejor futbolista de la pasada temporada.