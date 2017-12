FÚTBOL SALA Cara y cruz para Navalmoral y Cáceres en la segunda vuelta El protagonista del Integra2, Viti, autor de 4 goles. :: xxx Los moralos se agarran a la quinta posición ganando a Bargas 5-3 y los universitarios bajan al once al caer 4-1 en la pista del Silver madrileño MIGUEL CAMACHO Domingo, 24 diciembre 2017, 10:28

Con la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta en el grupo IV de Segunda B llegó el descanso navideño para Integra2 Navalmoral y Cáceres UEx. Sus respectivos últimos encuentros del año lo acabaron ambos con distintas sensaciones. Los moralos se agarran a la quinta posición tras vencer por 5-3 al manchego Bargas mientras que los universitarios bajan hasta la undécima por perder 4-1 frente al Silver madrileño.

Navalmoral

El conjunto de Navalmoral sumó su segundo triunfo consecutivo para reactivarse en la clasificación tras sufrir un bache de resultados. En esta ocasión se quitó de en medio a un directo rival por pelear por la tercera plaza en un choque incómodo que venció con merecimiento tras superar las dificultades que le propuso el Bargas y una inexperta pareja de árbitros.

Los de Natanael Torrecillas, con empate a tres tantos, sufrieron una rigurosa expulsión a De la Cuerda, pero supieron apretar los dientes para no sólo no recibir gol sino para marcar y encarrilar el partido en su tramo final. Viti (4) y Chispi fueron los goleadores del Integra2, que se aúpa al quinto puesto con 27 puntos para ver con más optimismo una segunda parte de la campaña que no se reanudará hasta el 20 de enero, cuando tenga que visitar la cancha del segundo clasificado Leganés.

Cáceres

A Leganés precisamente se tuvo que desplazar el Cáceres para dar por concluido 2017, pero para enfrentarse al otro equipo de esa ciudad. El cuadro de Antonio Salguero se vino de vacío de la casa del Silver, que estuvo más certero para llevarse los tres puntos. Duro revés para los universitarios, que no encontraron continuidad en su juego prácticamente en ningún momento. El gol de Fernando apenas les sirvió para maquillar una derrota que les mantiene con 19 puntos pero ahora en el undécimo puesto, obligándoles a estar en alerta para no comprometerse con la zona de abajo. Y ojo que en la próxima jornada, en el Multiusos cacereño, se tendrán que medir al intratable e invicto líder Talavera.

Antes, no obstante, volverán a la competición oficial Navalmoral y Cáceres, a quienes se unirá Ibereólica Cerro de Reyes el 13 de enero con la disputa de los octavos de final de la Copa de Extremadura. Los tres ejercerán como visitantes en una eliminatoria única que se presenta interesante. Los moralos jugarán en Deleitosa, los universitarios en San Vicente de Alcántara y los pacenses en Fuente de Cantos.