PRIMERA FEMENINA El calendario, el primer reto del nuevo Santa Teresa Juan Carlos Antúnez :: J.V. Arnelas Las rojiblancas iniciarán su cuarta temporada en la élite ante Athletic, Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona JESÚS GARCÍA CABALLERO Viernes, 28 julio 2017, 08:36

Badajoz. A cuatro días del comienzo de sus entrenamientos, el Santa Teresa ya conoce el calendario de la Liga Iberdrola, que arranca el primer fin de semana de septiembre (2 y 3). El sorteo del pasado miércoles deparó unos primeros enfrentamientos exigentes para el cuadro entrenado por Juan Carlos Antúnez: Athletic -en casa-, Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona en las cuatro primeras jornadas, o lo que es lo mismo, los tres primeros clasificados en la anterior campaña más el campeón de la temporada 2015/16. La temporada de las rojiblancas acabará el fin de semana del 13 de mayo ante el Sporting Club de Huelva a domicilio.

«Es un calendario muy duro de principio. Hay que afrontarlo con todo el optimismo del mundo, preparando al equipo para partidos muy difíciles en lo deportivo y mentalmente muy fuertes», explica Juan Carlos Antúnez. Aunque el inicio de temporada sea muy duro, el resto de la competición tampoco dará tregua. «Este año hay doce o catorce equipos de un nivel muy alto». El Santa Teresa no se impone ningún objetivo clasificatorio de cara a esta nueva temporada. «El objetivo debe ser mejorar, tener mejores números, consolidar el equipo y no mirar la clasificación. Nosotros estamos todos los años mejorando los números y la liga sigue creciendo mucho», destaca el entrenador. Antúnez, por ahora, no se plantea la clasificación para la Copa de la Reina como objetivo, pero llegar a ella sería la única manera de mejorar la novena plaza de la temporada pasada.

El Santa Teresa prepara ahora la vuelta a los entrenamientos. El 1 de agosto comienzan las primeras sesiones, que serán muy exigentes tras la gran renovación que ha tenido el Santa Teresa, con hasta nueve fichajes. «Este año hay muchas jugadoras nuevas, con lo cual tenemos que perfilar el estilo de juego, el sistema... Cosas que en pretemporada tienes tiempo de hacer, pero que cuando comienza la competición no porque te dedicas a preparar los partidos», comenta el entrenador.

El 11 de agosto, las chicas jugarán su primer amistoso ante el Albacete en el campo de las manchegas. Posteriormente jugarán los torneos Virgen de Peñarroya ante el FF La Solana de Ciudad Real el 12 de agosto y el Ciudad de Llerena ante el nuevo Extremadura UD dos días después, ambos rivales de Segunda División. La pretemporada acabará el 26 y 27 de agosto, con el Santa Teresa disputando el Torneo Memorial Faraldo organizado por el Orzan SD coruñés.

El calendario de pretemporada aún no está cerrado. El club sigue buscando un rival de Primera con el que presentar al equipo ante la afición. La fecha que se baraja es el fin de semana del 20 de agosto, aunque encontrar rivales es complicado. «Los equipos andaluces juegan mucho entre ellos y no les compensa venir a disputar un amistoso y del resto de equipos estamos muy apartados», comenta Antúnez.

Campaña de abonos

Los rojiblancos siguen inmersos en su campaña de abonos. En plena celebración del 20 aniversario de la entidad, el Santa Teresa ofrece precios asequibles para sus aficionados, de los más bajos de toda la Primera Femenina. El abono individual tiene un precio de 30 euros; el de empresa o familiar -acceso al estadio al titular y a un acompañante-, de 50 euros y el carnet oro -carnet empresa o familiar y dos abonos normales, es decir, acceso al estadio para cuatro personas- de 100 euros.