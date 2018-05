El Cacereño lo deja todo para casa JAVIER VAZ El equipo extremeño empató con el Churra en un partido aburrido y exento de fútbol vistoso ANDRÉS CREMADES Sábado, 19 mayo 2018, 22:32

Churra y Cacereño empataron en un partido aburrido y exento de fútbol vistoso, se preveía que el Churra condicionaría el juego por las medidas tan pequeñas del campo, pero el equipo de Cáceres que sabía lo que le esperaba no se adaptó nunca y esto le pasó factura, el empate no es malo para ninguno de los dos y todo se decidirá en la ciudad extremeña. Durante el encuentro solo acciones aisladas de Pablo y Nacho pudieron decantar el partido, por parte del Club Deportivo Cacereño ni un disparo entre los tres palos, dejando una imagen un tanto desdibujada, también sabiendo que ahora el partido de vuelta lo tienen en su campo.

Salió el Churra desde el inicio lanzado a intentar sorprender al Cacereño de salida, que desde el principio se encontró incomodo en un campo de medidas reducidas, el equipo murciano lo tenía muy claro, pues su juego durante toda la temporada ha sido igual, balón al área a buscar segundas jugadas y el equipo extremeño defendiendo con todo. El equipo local que vestía de verde pistacho y esta coincidencia en colores, hizo que el Cacereño tuviera que utilizar la segunda equitación, dominaba el control del juego, más adaptado, sin ninguna elaboración tenía todo estudiado y sus balones terminaban todos volcados al área. El Cacereño se encontraba sin terreno para maniobrar, Luismi y Javi Navarro apenas podían dar equilibrio al juego y al tener encima a los jugadores rivales, hacía imposible realizar un juego de control y de distribución con orden.

0 Churra 0 Cacereño

En el minuto cinco, llegó la primera ocasión clara del partido, un balón que mete al área Pekas de cabeza y Pablo desde unos veinte metros dispara y el cuero sale rozando el larguero. Esta primera ocasión espoleó a la afición que había llenado el Municipal de Churra, como dicen hasta la bandera. El Churra mandaba, tenía muy estudiado el partido Adrián Hernández y su juego directo le daba resultado, el equipo de Chimo Mas Davo apenas llegaba, su juego buscando desplazamientos largos y aperturas a las bandas, era estrellarse contra un sistema que los murcianos tienen más que estudiado y que no le daba resultado alguno a los visitantes. El Churra avisó de nuevo, una acción donde Sito metió un balón al área, Pekas dejo el esférico de cabeza y Nacho empalmaba saliendo la pelota rozando el larguero. El encuentro comenzó a quemar minutos y el equipo de Cáceres no conseguía hacerse con el dominio que se le presuponía. El centro de campo no existía y todo eran balones despejados, patadas sin control y el partido se volvió un poco anodino. El Cacereño disparó por primera vez a puerta a los diecinueve minutos, pero una volea de Álex García que se fue alto. El dominio a partir del minuto veinte ya fue controlado por los de la pedanía murciana, tenían el cuero y entendían perfectamente lo que tenían que hacer y a esto no se adaptó nunca el equipo del Cacereño, intentando hacer un juego que en el campo del Churra es imposible.

Tras unos quince minutos donde no hubo nada digno de mención, aparecía de nuevo el Churra en el minuto treinta con Macanas de protagonista, el delantero se preparó el cuero y desde fuera del área disparó alto. El míster del Cacereño permutó las posiciones de sus delanteros, pero el problema del equipo extremeño no era ese, apenas habían balones claros, todas las jugadas había que disputarlas, e intentar jugar era una odisea para un equipo acostumbrado a otro tipo de terreno de juego y sobre todo a otro forma de jugar al futbol. El encuentro llegaría al final del primer acto con dos ocasiones, una de Pablo y otra de Nacho que terminaron saliendo fuera, pero el Churra demostró en los primeros cuarenta y cinco minutos que sabía lo que tenía que hacer.

El Cacereño entró en el segundo acto diferente, adelantó líneas y comprimió espacio, esto hizo que el espacio donde tenía lugar el juego eran en apenas veinte metros. El equipo visitante con mejor condición física fue imponiéndose manteniendo más el cuero.

A partir de ahí, comenzó un carrusel de cambios, pues el Churra había bajado intensidad y esto estaba provocando que el equipo de Mas Davo estuviese llegando cada vez más, teniendo aproximaciones, los movimientos Marcos y de Álex García estaban generando huecos y Adrián Hernández quiso blindar su defensa sacando a Yelo y Cascales que son más de corte defensivo. El Cacereño también movió banquillo y dio entrada primero a Viñuelas y después al «Rifle» Kevin, pero el juego no se salía de su guión y apenas se veía alguna jugada, solo la expectación de ir con empate a nada. El Churra se estaba limitando a las subidas de Antonio por banda, el Cacereño a lo que Álex García conseguía en el uno contra uno, pero el futbol era tosco y sin brillantez alguna.