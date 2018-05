El árbitro David Galayo Castro sufre una agresión en un partido de fútbol juvenil

PLASENCIA. Episodio de violencia en el fútbol base extremeño. El árbitro David Galayo Castro (colegiado que milita en Tercera División) fue agredido este sábado en el transcurso del partido que disputaban CD Coria y Moralo CP con motivo de la primera eliminatoria de la Copa Federación Juvenil. El jugador cauriense J.F.P.R. le propinó un puñetazo en el rostro y el trencilla inmediatamente ordenó la suspensión del encuentro.

La agresión se produjo al final de la primera parte, con el marcador de 1-1. Con el partido desarrollándose sin jugadas polémicas, David Galayo Castro trató de poner paz en un pique entre jugadores. El jugador del CD Coria no quedó satisfecho con la resolución del problema y, a la salida de un córner, se dirigió a Galayo Castro con las siguientes palabras: «A ti también te reviento, puta maricona».

La tarjeta roja fue inevitable y acto seguido llegó el puñetazo al rostro del árbitro, que impactó a la altura de la mandíbula y el oído sin hacerle caer. «Es una vergüenza todo lo sucedido. Venimos a disfrutar el arbitraje y pasa esto. Al menos, me alegra que me haya ocurrido a mí y no a alguno de los asistentes de 14 y 15 años que he traído. Si le pasa a ellos, se les quitan las ganas de seguir arbitrando. También lo siento por mi familia, que tengan que pasar miedo cada vez que salga a arbitrar», señalaba el colegiado.

David Galayo fue atendido a su llegada a Plasencia -a cuya Delegación pertenece- en el Centro de Salud de La Data, que certificó un traumatismo e inflamación de mandíbula y oído, y acto seguido se dirigió a la Policía Nacional a denunciar el incidente.

El CD Coria rápidamente se interesó por la salud del colegiado y emitió un comunicado en el que anticipaba la expulsión del jugador. «Pedimos disculpas al estamento arbitral, así como solicitamos a las autoridades deportivas que castiguen, conforme a la ley, al jugador que realizó la acción, y comunicamos la expulsión del jugador como integrante de la disciplina del CD Coria».