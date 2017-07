Real Madrid Arbeloa: «Defender a Mourinho me ha salido barato» Álvaro Arbeloa en un partido con el Real Madrid. / Reuters El jugador del West Ham esta última temporada analizó su paso por el equipo blanco y su reciente retirada COLPISA Madrid Jueves, 6 julio 2017, 11:48

El exmadridista Álvaro Arbeloa pasó por el plató del Chiringuito para hablar sobre su situación actual y su etapa en Real Madrid. El ya exfutbolista reconoció que “me ha costado menos de lo que pensaba. Al final ha sido más un tema de cabeza o de motivación. Al estar muchos años al máximo nivel, es difícil luego bajar y que eso te motive de la misma manera”. Arbeloa confesó que se siente muy querido por el madridismo. “Creo que he defendido siempre al Madrid sin importarme mucho las consecuencias que han tenido al nivel personal”. Además, declaró que “defender a Mourinho me ha salido barato. Lo volvería a hacer una y otra vez”.

El que fuera internacional absoluto y ganador de un Mundial y dos Eurocopas explicó que varias campañas mediáticas y entre los aficioandos fueron muy injustas y no siempre por un tema futbolístico. Recordó que “plantar cara a la prensa en determinados momentos me han llevado muchas críticas”. Sin embargo, para él, los jugadores aprenden a llevar esas críticas que “hay veces que ya sabes de dónde vienen y no te afectan, pero a tus seres cercanos sí”.

Por último, reconoció que el Madrid ha sido donde se ha sentido más feliz. “He tenido la suerte de jugar con los mejores jugadores del mundo, de entrenar con ellos, de ir a un sitio como Valdebebas, que para un futbolista es como Disneyland”, bromeó el natural de Salamanca.