PRIMERA FEMENINA Ante todo mucha calma Sofía se duele de una entrada ante el Athletic de Bilbao. :: J. V. Arnelas El Santa Teresa visita hoy al Valencia con una tranquilidad que ni la lesión de Sofía ha podido romper ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Domingo, 10 septiembre 2017, 10:59

Las cuatro primeras jornadas del Santa Teresa en esta liga que acaba de empezar son para perder los nervios. Athletic, Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona pintan un mes de septiembre azul oscuro casi negro. Juan Carlos Antúnez lo sabe e intenta transmitir a su equipo la tranquilidad necesaria para que la travesía no se convierta en naufragio. «Esta semana el equipo ha entrenado muy bien, está a un nivel altísimo, con ganas ya de competir», explica Juan Carlos Antúnez, y habrá que creerle porque pone argumentos sobre la mesa. «Marta Reyes está entrenando magníficamente, pero no puede jugar porque María Neira también está a un nivel superior. Ariadna Rovirola está para jugar, pero no puedo sentar en el banquillo a Alba Gordillo. Arriba, a Alicia le paso tres cuartos de lo mismo, pero es que Carla hizo un gran partido ante el Athletic...». El técnico del Santa Teresa tiene ese bendito problema de decidir cada semana a quien convocar, de ahí su tranquilidad.

«Los resultados llegarán, lo del calendario no es más que una circunstancia de la competición. El Betis y el Albacete ya han jugado dos partidos y siguen con cero puntos, en eso es en lo que tenemos que fijarnos. No somos el único equipo con un calendario complicado o que se le va a complicar sin tenerlo previsto», reflexiona el técnico pacense.

Ni la lesión de Sofía Melchor, que la semana que viene pasará por el quirófano para operarse del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, no altera los planes del Santa Teresa aunque la intervención tendrá a la delantera de Rena apartada de los terrenos de juego entre cinco y seis meses. «Probablemente cubramos la baja de Sofía con Mariana -una mexicana que lleva dos semanas a prueba con el equipo-, que tiene unas características similares a las de Sofía, pero seguiremos buscando con calma a la otra delantera que necesitamos». Ante todo mucha calma.

La que seguro va a romper la tranquilidad de la plantilla extremeña es Mari Paz Vilas. La delantera es en el Valencia lo que Nekane fue la semana pasada en el Athletic, la jugadora que te salva un mal partido con una genialidad. Mari Paz es una de las tres valencianistas que Jorge Vilda ha convocado para el próximo amistoso ante Francia. Las otras dos son Ivana Andrés y Paula Nicart, aunque la segunda no jugará hoy por sanción.

«Espero un partido como el de la semana pasada, aunque esta vez no seremos nosotros los que llevemos la iniciativa. Ellos buscarán un juego vivo para aprovechar la rapidez de sus jugadoras y nosotros robarles el balón y controlarlo porque es en el centro del campo donde acumulamos más calidad. Todavía estamos al principio de la temporada y seguro que podemos sorprender al Valencia».

Para firmar esa sorpresa, Antúnez cuenta con toda su plantilla a excepción de Sofía, y completará la convocatoria con la delantera del filial Paula León, que la semana pasada ya marcó con su equipo el gol del empate con el Granada en Segunda y que más pronto que tarde debutará en Primera, porque si algo necesita el Santa Teresa son goles, y eso a ella le sobra.