FC Barcelona Un sentido y divertido homenaje al más especial de los azulgrana Andrés Iniesta, durante su homenaje en el Camp Nou. / EFE Iniesta emocionó a todos con sus palabras en el acto de despedida que se celebró en el Camp Nou JESÚS BALLESTEROS Viernes, 18 mayo 2018, 23:51

En 'pleno prime time' y con un formato de auténtico 'late show' americano, rodeado de los mejores jugadores del Barça y de una auténtica pléyade de deportistas y famosos. Así se despidió a Iniesta en el acto institucional que el club celebró en el palco del Camp Nou. Un acto muy especial para, quizás, el más especial de los jugadores que ha pasado por Camp Barça en las últimas décadas.

Fue emotivo, divertido, y con un sin fin de anécdotas en el que participaron los jugadores que más cerca han estado de Iniesta como Eto'o o Xavi Hernández. Con más de 300 invitados, con gente del fútbol de todo el mundo, representantes de los mejores clubes y conducido por el polivalente Jordi Évole, hubo momentos para las risas, pero sobre todo para la emoción y las lágrimas. Uno de los más emotivos para todos e incluso para Iniesta fue cuando los astros mundiales dedicaron unas palabras y dieron las gracias infinitas al manchego bajo el lema de «InfinitIniesta» que ya sea ha hecho eterno.

Pero impactó, sobremanera, ver a Xavi Hernández llorar sin tapujos en el escenario tras las palabras del propio Iniesta en las que dio las gracias antes de irse. «Me he imaginado muchos momentos, pero este no lo imagé. Qué rápido han pasado estos 22 años. Me voy siendo un hombre. No se me ocurre hablar de títulos, sino de agradecimientos. Me he cruzado con mucha gente. Será difícil no dejarme a alguien..Ha sido un placer ser vuestro capitán y me llevo vuestro cariño. Me quedo con el orgullo que siento de haber crecido como persona en este club, para mí, el mejor del mundo. Me siento un privilegiado por todo lo vivido», explicaba muy emociónado, especialmente cuando se dirigía a sus padres.

Su madre, Mari, se convertiría en una de las protagonistas de la noche pese a que no participó de los parlamentos, al recordarle aquella noche en la que impidió a su padre que se llevara a Iniesta de La Masia el mismo día en el que lo dejaron hace 22 años.

En algo más de una hora, y a la espera de que se produzca el adiós final el domingo con mosaico espectacular incluido en el estadio azulgrana (antes y después del partido ante la Real Sociedad), el acto sirvió para recoger anécdotas e impresiones de los allí presentes. Hablaron Gasol, Eto'o, Piqué y un Xavi Hernández que no pudo ocultar sus sentimientos en más de un momento. «A partir de ahora que disfrute. Se dará cuenta de que es una leyenda», le espetó el que fuera durante muchos años su compañero en el eje de la medular del Barça.