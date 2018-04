DIVISIÓN DE HONOR El Almendralejo tendrá que hacer el partido de su vida Debe ganar al Atleti y evitar su alirón si quiere mantener la categoría sin tener que mirar a otros campos JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 7 abril 2018, 10:28

Era el peor escenario posible y al final no lo ha podido evitar. El Almendralejo tendrá que jugarse la permanencia en la División de Honor Juvenil en la última jornada ante un Atlético de Madrid, que depende de sí mismo para proclamarse campeón de liga. Eso sí, tendrá que sumar los tres puntos para cantar el alirón.

El Almendralejo debe lograr la victoria si no quiere cruzar los dedos esperando que lleguen resultados favorables de otros campos. La solución, mañana en el Polideportivo a partir de las 12.00 horas.

El Almendralejo, que nunca ha estado en puestos de descenso a lo largo de toda la temporada, podría perder la categoría de forma dramática y casi injusta. Está obligado a realizar el partido de su vida si quiere seguir un año más en la élite.

Solo le vale la victoria ante el Atleti. Esperar a que las buenas noticias lleguen de otros campos puede resultar demasiado ingenuo, ya que la relajación, los favores entre paisanos o directamente los 'biscottos' están a la orden del día.

El equipo extremeño, si no suma ante el Atleti, necesita que no ganen al menos dos de sus tres perseguidores. Y es aquí donde aparecen las teorías conspiranoicas. El Adarve recibe a sus vecinos de Aravaca, que ya no se juegan nada. El Alcobendas visita a un Real Madrid ya sin opciones de título y con el puesto de Copa del Rey asegurado (le da igual ser segundo que tercero, ya que el sorteo de octavos responde a criterios geográficos). Y para acabar, el Diocesanos de Ávila visita a sus paisanos del Valladolid, que tampoco tiene nada en juego.

El Diocesano, con los deberes hechos y ya salvado, cierra la liga este sabado a las 16.00 en el campo del Rayo Majadahonda.