El CP Almendralejo, en la cresta de la ola Los almendralejenses ya se enfrentaron al Atlético de Madrid en pretemporada. :: Gloria Casares El equipo juvenil es líder de la División de Honor gracias a un comienzo espectacular con tres victorias RAÚL PEÑA NEVADO ALMENDRALEJO. Martes, 19 septiembre 2017, 08:32

El CP Almendralejo vive la que quizá sea la mejor etapa de su historia a nivel juvenil. El pasado mes de mayo confirmó su ascenso a la División de Honor -la máxima categoría nacional- y hoy saborea un liderato histórico tras el pleno de victorias en las tres primeras jornadas. Los pupilos de Ángel Gutiérrez encabezan la clasificación por delante de Real Madrid y Atlético de Madrid. Casi nada. Y todo gracias a tres victorias ante el Real Valladolid, el Fútbol Peña y el Unión Adarve.

Detrás de todo esto hay un trabajo que comenzó nada más acabar la pasada temporada. «La verdad es que ha sido un trabajo bastante duro durante el verano. Desde que fuimos campeones en Liga Nacional estuvimos trabajando para ir confeccionando una plantilla que fuese competitiva, con muchísimas pruebas», admite el entrenador del juvenil, Ángel Gutiérrez.

El propio Ángel -en su etapa como jugador conocido como Angelito- explica que le ha encantado la respuesta de sus jugadores al inicio de campeonato, siempre complicado para un equipo nuevo en la categoría: «No me esperaba que los puntos llegasen tan rápido y tantos de golpe», apunta Ángel Gutiérrez.

Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' Vicepresidente «Los últimos en salir han sido los infantiles Antonio Manuel Merchán y Ángel Ortiz, al Atlético y al Betis, respectivamente»Pepe Tirado Presidente «Lo que te hace mucho más llevadero el día a día es la convivencia con los niños»

Pese al revuelo que se ha montado en torno al equipo, y que vaya líder del Grupo 5, el técnico no pierde la cabeza. Es consciente de que la liga es muy dura, de que se tiene que enfrentar a rivales que son de lo mejor del país y que no pueden plantearse más objetivos que el de conseguir la salvación lo antes posible. «Nos jugamos mucho partido a partido para intentar conseguir la puntuación que nos permita salvar la categoría lo antes posible. Ese es nuestro objetivo, no miramos más allá. Miramos al siguiente partido que es ante el Diocesano», manifiesta Gutiérrez.

Además, Ángel Gutiérrez es consecuente. Sabe que el CP Almendralejo -al igual que el Diocesano- no sólo representa a la capital de Tierra de Barros, sino que son los equipos encargados de defender a Extremadura en la máxima división del fútbol juvenil nacional. «Evidentemente esto es una ilusión tremenda para los de Almendralejo y para toda la comunidad, porque verte encaramado a la primera posición y que tengas por detrás a Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe, con unas canteras grandísimas, pues estoy muy ilusionado y muy contento», apostilla el míster.

Trabajo en la sombra

A la sombra del juvenil trabajan incansablemente muchos monitores y directivos para que todo vaya como la seda. El presidente y el vicepresidente del club, Pepe Tirado y Francisco Javier Diosdado, Cisqui, respectivamente, trabajan toda la semana para que el funcionamiento de la entidad sea perfecto. No sólo hacen la tarea de directivos, sino que también son delegados, entrenadores, limpiadores, utilleros... Un trabajo que ven recompensado con creces. «Lo que te hace mucho más llevadero el día a día es la convivencia con los niños, cada uno en sus categorías te enseñan tanto o más que tú a ellos», señala Tirado.

Y es que en el club lo importante son los pupilos. El CP Almendralejo se encarga sobre todo de formar como personas y jugadores a todos los futbolistas. Y ante esto, los integrantes de la entidad almendralejense sólo pueden sentir satisfacción por el trabajo realizado. Cuando a Cisqui se le pregunta por lo que se siente cuando está uno tan involucrado en la formación de jugadores -algunos salen a canteras de equipos de Primera División-, no duda en responder: «Lo primero orgullo y satisfacción por el trabajo realizado por todos los compañeros. Han salido muchos, los más recientes, Antonio Manuel Merchán y Ángel Ortiz, al Atlético de Madrid y Real Betis, respectivamente, ambos en edad de infantil».

El equipo visita este fin de semana al Diocesano en el que será el primer derbi regional de la temporada, mientras que, en la sombra, Pepe Tirado, Cisqui, todos los monitores del club y todos los colaboradores del mismo siguen con su trabajo para educar a los niños como futbolistas y personas.