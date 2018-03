El Almendralejo busca sellar la permanencia en Getafe y el Dioce visita al Real Madrid

PLASENCIA. El Diocesano selló la permanencia la semana pasada y este domingo puede ser el turno del Almendralejo. Cierto es que no depende de sí mismo para dejar la salvación en el bolsillo a falta de dos jornadas para el final de liga en la División de Honor Juvenil, pero sí que tiene la oportunidad para hacerse con la permanencia casi de forma virtual.

El equipo almendralejense se enfrenta al Getafe este domingo a partir de las 16:00 horas en campo madrileño. El conjunto azulón es quinto, pero hace jornadas que transita en tierra de nadie. Esa carencia de motivaciones se ha visto reflejada en los dos últimos partidos, con tropiezos inesperados ante Santa Marta de Tormes y Rayo Majadahonda.

Ahora llega el Almendralejo con la obligación de sumar para no verse inmerso en una situación muy complicada en las dos últimas jornadas. Y es que la ventaja de seis puntos que tiene ahora mismo es bastante engañosa, ya que dentro de una semana visita el campo del Diocesanos de Ávila que se juega salir del descenso y en la conclusión de liga recibe a un Atleti que se estará jugando el título de liga.

Y a pesar de todo ello, el Almendralejo podría lograr la permanencia este mismo sábado. Para ello, tendría que empatar y que se dieran estos dos condicionantes: que pierda el Alcobendas en el campo del Adarve (que se juega no entrar en descenso) y que el Diocesanos de Ávila pierda en casa ante el Aravaca (que ya no se juega nada). Si consigue la victoria en Getafe, al Almendralejo le valdría que el Diocesanos de Ávila no ganara en su campo al Aravaca.

Por su parte, el Diocesano -salvado desde la pasada jornada- tiene este sábado en Valdebebas a partir de las 16:00 horas un partido de los que gusta disfrutar. O incluso sufrir, ya que enfrente tendrá a un Real Madrid con la obligación de ganar para seguir a dos puntos del primer puesto.