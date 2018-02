PRIMERA FEMENINA «Me acostumbré a correr con dolor» Ariadna Rovirola, durante la pretemporada con el Santa Teresa. :: hoy Ariadna Rovirola se ha recuperado de una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano en octubre impidiéndole debutar con el Santa Teresa MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 8 febrero 2018, 08:12

Corría el mes de octubre. Apenas llevaba unas semanas de entrenamientos a sus espaldas y Ariadna Rovirola se veía obligada a pasar por el quirófano. No había disputado ni un solo minuto con el Santa Teresa en la Liga Iberdrola y se quedaba en el dique seco para toda la primera vuelta del campeonato.

En julio se hacía oficial su fichaje por el conjunto pacense procedente del Barcelona B, un refuerzo que se materializa a efectos prácticos siete meses después. «Ha costado superarlo pero ya estoy bien», confiesa Ariadna tras un largo proceso de recuperación.

El culpable de su calvario ha sido una osteocondritis disecante en su rodilla derecha, una afección en la que se produce un desprendimiento de algún trozo de cartílago junto a la parte superficial del hueso a la que se adhiere. Una definición simple para una dolencia compleja que le ha lastrado durante un largo periodo de tiempo. «Llevaba años con dolor, me hicieron muchas pruebas, pero en mi anterior equipo no eran capaces de dar con lo que me pasaba. Ya en Badajoz, en la pretemporada hice un giro brusco y entonces fue a más. Gracias a eso detectaron cuál era el problema».

Ariadna reconoce que llegó a habituarse a aquel pertinaz pinchazo en su rodilla. Hasta tal punto de que su ausencia le generaba cierta extrañeza tras su rehabilitación. «Los primeros días el fisio me dijo que no parecía yo. Me sentía rara al no notar nada. Me había acostumbrado a correr con ese dolor».

Desde el pasado miércoles está entrenando al mismo ritmo que sus compañeras. Ahora toca la puesta a punto, su particular fase de preparación para estar al nivel de las demás jugadoras. Admite encontrarse físicamente a un 50 o 70% y que aún debe adquirir el ritmo de competición que exige la máxima categoría. «Llevo cinco meses sin entrenar y además vengo de jugar en Segunda División, esto es distinto. Acabo las sesiones un poco cansada, pero es normal».

En cuanto a su irrupción en las convocatorias de Juan Carlos Antúnez argumenta que aún es pronto y que descarta en principio poder entrar en una lista este fin de semana y el siguiente, aunque todo dependerá de las urgencias y las necesidades del club. El Santa Teresa no anda ni mucho menos sobrado de defensas y su reaparición es una bendición para el técnico, que se ha visto obligado a reconvertir a futbolistas de otras demarcaciones para ocupar la posición de central ante la plaga de lesiones.

Al entrenador pacense se le escapaba la pasada semana un suspiro de alivio fusionado con una incontenible mueca de satisfacción al llegar al capítulo de la enfermería y nombrar a Ariadna Rovirola. Por fin buenas noticias, la defensa gerundense contaba ya con el alta médica y afrontaba el último tramo de su recuperación para ser una más del grupo.

ADN Barça

Joven (19 años), alta, con buena salida de balón y desplazamiento largo, es un producto con denominación de origen de la cantera culé para una zaga del Santa Teresa que precisa de este perfil de central. «Mi juego es el típico del Barça, con mucho toque. También me caracterizo por la rapidez por la banda y la contundencia. Aunque prefiero la posición de central que la de lateral. Aunque sobre todo puedo aportar la ilusión de una niña por debutar en Primera División». Ariadna aún no ha podido estrenarse en la Liga Iberdrola, una de sus aspiraciones cuando recaló en las filas pacenses.

El sábado (El Vivero, 16.00 horas) llega el último 'coco' para el Santa Teresa tras un calendario durísimo ante los cuatro primeros de la clasificación. Después de plantar cara al Athletic, Atlético de Madrid y poner contra las cuerdas al Valencia, Ariadna considera que el conjunto pacense está pasando por un buen momento de juego y está en disposición de dar la sorpresa. «Podemos plantarles cara, ellas están a otro nivel de calidad, pero también lo estaban el año pasado y les ganamos».