PRIMERA FEMENINA Se acabaron las pruebas Sus compañeras aplauden a la capitana Estefa durante la presentación del Santa Teresa en El Vivero el pasado sábado. :: Pakopí El Santa Teresa ultima su preparación con un torneo en A Coruña junto a Deportivo, Orzán y Madrid CFF ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Miércoles, 23 agosto 2017, 09:11

A una semana del comienzo de la liga, el Santa Teresa Badajoz tendrá el próximo fin de semana su compromiso de pretemporada más delicado, el XIV Memorial Manuel Fernández Faraldo, que las pacenses jugarán en A Coruña junto a dos equipos de Segunda como son el Orzán SD, el anfitrión, y el Deportivo, y la plantilla que está llamada a ser la sorpresa de esta temporada en Primera, el Madrid CFF.

«El partido ante el Albacete ya fue un buen test, y aunque nos faltó gol, ganamos sufriendo a un rival para la próxima temporada. Pero los dos partidos en A Coruña van a medir mejor nuestro estado de forma», apunta Juan Carlos Antúnez. Por su formato, el torneo coruñés obligará a las pacenses a jugar dos partidos en dos días, y aunque todavía no conocen a su rival de semifinales, Antúnez apuesta a que será el Madrid, mientras que la final o el partido por el tercer y cuarto puesto enfrentará al Santa Teresa a uno de los dos equipos de Segunda, que disputarán la otra semifinal. «El Madrid nos pondrá a prueba a una semana del comienzo de la competición porque al final de la temporada debería estar por encima nuestro».

¿Y cómo está el Santa Teresa para afrontar tan duro examen? «En líneas generales, bien. La pretemporada ha sacado a la luz muchos estados físicos diferentes, sobre todo entre las jugadoras nuevas, pero estamos trabajando en reducir las distancias entre las futbolistas. Nosotros somos un equipo de mucho correr, y algunas jugadoras lo están notando». Por ejemplo, en el caso de la jugadoras del Zaragoza CFF Marta Reyes y Carla Gómez, porque su trabajo en los entrenamientos era más técnico que físico o táctico, que es como le gusta plantearlos a su nuevo entrenador. «La frase que más he oído esta pretemporada ha sido 'Esto no lo he hecho nunca'», bromea Antúnez, que tiene la dura labor de encauzar el talento fichado.

Antúnez está buscando una delantera europea para completar la que dice es su mejor plantilla

Once tipo

Lo que seguro probará Antúnez en A Coruña será el once tipo con el que arrancará ante el Athletic el 3 de septiembre en El Vivero. «Estoy condicionado por el estado de forma de algunas de las que se suponen serán titulares, pero el equipo está más o menos definido». Un equipo en el que habrá entre cinco y seis caras nuevas, algo normal si tenemos en cuenta que el Santa Teresa ha incorporado hasta a diez jugadoras. Una novedad segura será la portera, las dos posibilidades son recién llegadas, y aunque la joven Yolanda Aguirre se lo está poniendo difícil, la titularidad será para Patricia Larqué. «Aunque habrá más rotación en la portería que la temporada pasada», apunta Antúnez. En la línea de cuatro deberán estar Marta Parralejo y María Neira acompañando Alba Gordillo y Augustine Ejangue, pero la primera ha tenido una pretemporada llena de problemas musculares, y hasta esta semana no ha entrenado con normalidad, y la segunda no está en el mejor de las formas físicas.

En el centro del campo, el Santa tiene superpoblación, tanta, que una de las indiscutibles -Aina, Nayadet, Chica y Alba- tendrá que adelantarse para acompañar en el ataque a Estefa y Carla.

Pero donde más peso tendrán las recién llegadas será en el banquillo. La delantera Alicia Muñoz o la central Ariadna Rovirola son las llamadas a dar descanso a sus compañeras, aunque la última tampoco está teniendo una pretemporada tranquila, de hecho apenas ha entrenado con sus compañeras. Un esguince de rodilla primero y unas ampollas después han dejado a la culé en el dique seco.

Con esos mimbres, Antúnez presume de su mejor plantilla de las cuatro temporadas en Primera. «Es mucho mejor. Algunas indiscutibles del año pasado han pasado a ser suplentes, aunque también es cierto que tenemos ciertas descompensaciones». Ya se sabe en casa del pobre... Antúnez cree que necesita, entre otras cosas, una delantera más, y en su búsqueda se está empeñando. « No buscamos tanto gol como calidad o desequilibrio, una jugadora con nombre, de esas que impresionan solo con mencionarlas». Aunque en el mercado nacional ya no quedan jugadoras de esas características y el Santa Teresa está sondeando el mercado europeo en el que pronto acabarán algunas ligas para encontrar esa 'killer' que asuste a unos rivales cada vez más poderosos. «Nosotros hemos dado un paso hacia delante, pero es que la liga ha dado dos». Y así es muy difícil que se note esa mejoría.