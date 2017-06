«Tenía ganas de volver y de disfrutar del fútbol»

Alba Merino (Guadiana del Caudillo, 15 de mayo de 1985) no ha vuelto a casa, entre otras cosas porque cuando dejó el Puebla allá por el 2007, el Santa Teresa ni siquiera existía. Después de 10 años, Alba vuelve a Extremadura, la bandera que lleva tatuada en su brazo. Alba vuelve junto a su familia, que también lleva tatuada, y vuelve a recuperar la ilusión por el fútbol perdida en su última etapa en el Levante. Nadie le ofreció mejores argumentos para fichar. Antes de dar el sí a Juan Carlos Antúnez la tentaron con más dinero y con proyectos más grandes, hasta el oliventino Antonio Contreras -«La persona más importante para mí en el fútbol»- la sondeó para su nuevo proyecto en Málaga, pero ella eligió el Santa Teresa, probablemente para terminar en Badajoz su carrera futbolística y poner las primeras piedras a su carrera como profesora. Pero no antes de tatuarse una Copa de la Reina. «Ojalá tenga que hacerlo».

La nueva centrocampista del Santa Teresa ha fichado por dos temporadas, cuando acabe su contrato tendrá 30 años, y aunque pretende jugar un tiempo más, no está en su mente volver a hacer las maletas. Lleva desde los seis jugando al fútbol porque le viene de familia. Su hermano llegó a juveniles en el Badajoz y su hermana jugó en el Olivenza. Entre risas recuerda que cuando jugaba con su hermano y su padre, era ella la que más fuerte devolvía el balón, una contundencia que la llevó a jugar en los benjamines del Guadiana y después al Flecha Negra alevín en el que coincidió, entre otros con Fausto Tienza y fue campeona de Extremadura. Alba fue la segunda chica que jugó en el Flecha, la primera fue Estefa, y a esa época se remonta su amistad con la que ahora es su capitana.

Cuando ya no pudieron jugar más tiempo con chicos, ambas se fueron a las categorías inferiores del Puebla. «Lo ganamos todo. Primero en fútbol 7, luego en fútbol 11 con el equipo B del Puebla, teníamos un equipazo». A los 14 años subió a la primera plantilla poblanchina. El Puebla al que llegó Alba en 2003 ya había sido campeón de liga (1999-2000) y había llegado a la final de Copa (2001), y con ella volvió a una final copera en 2005. Esa final todavía es el punto más brillante del palmarés de la guadianera, porque cuando se fue al Atlético de Madrid con 18 años recién cumplidos vio una oportunidad de mejorar pero no llegaron los títulos. «Quería seguir avanzando en el fútbol». Pero ese Atlético no era el de ahora. «Lo máximo a la que llegamos fue semifinales de Copa».

LAS FRASES PALMARÉS Aunque ha jugado en el Atlético de Madrid y Levante, su momento más importante es una final de Copa con el Puebla VÍCTIMA DE QUEREDA «No me gustaba el trato que tenía con las jugadoras y su metodología y se lo dije directamente» AMBICIOSA «Si todo sale bien, creo que hay equipo para el objetivo que nos hemos marcado, jugar la Copa de la Reina»

Directa

La experiencia internacional de Alba llegó durante su etapa rojiblanca. La extremeña jugó dos partidos clasificatorios para un Europeo sub-19 a las órdenes de Ignacio Quereda, y nunca más. Alba también fue víctima de la fama de dictador del anterior seleccionador nacional. «Quereda tuvo conflictos con todo el mundo, y con la gente que va de cara más. No me gustaba el trato que tenía con las jugadoras y su metodología y se lo dije directamente». Alba se arrepiente de no haber tenido más oportunidades con España, pero no de ir de cara. «De hecho, volvería a hacerlo exactamente igual. No soy de las que hace la pelota a nadie». Ni hace la pelota ni tiene representante. «Nadie me conoce mejor que yo», sentencia.

Después de cuatro temporadas en Majadahonda, Alba se mudó a Valencia para jugar en el Levante. Un equipo que para ella era lo máximo. «Un objetivo». Pero el Levante de 2011 ya había ganado sus cuatro ligas, la última en la 2007-2008, y seis copas, la última en 2007, y hasta hoy. Tampoco llegaron los títulos. «El Levante quería volver a ser lo que fue y no me lo pensé. Un club histórico, las condiciones eran buenas, el proyecto era bueno, estaba también Antonio Contreras. no podía decir que no».

Seis años han teñido su corazón de granota. «El Levante me lo ha dado todo. Las cuatro primeras jugándolo prácticamente todo, me sentía importante en el equipo». Pero la llegada de Andrés Tudela al banquillo de El Terrer restaron galones y minutos a Alba, que en los últimos meses de la temporada que ahora acaba apenas ha jugado.

«Después de diez años fuera tenía ganas de volver, y ahora es un buen momento, hay un equipo en Primera que está creciendo, que tiene objetivos, que va a más.. Tenía otras ofertas pero no me lo pensé mucho, hablé con mis padres y les dije que tenía ganas de volver y de disfrutar del fútbol, de sentirme querida y valorada en mi tierra, eso fue lo que hizo decidirme».

Proyecto ilusionante

Alba tiene claro el equipo al que llega. «En el Levante siempre hemos visto al Santa Teresa como un equipo aguerrido, joven, pero muy luchador, compacto, y que recibe muy pocos goles . Esta bien trabajado, y además se está reforzando bastante bien, lo que le convierte en un proyecto ilusionante. Si todo sale bien, creo que hay equipo para el objetivo que nos hemos marcado, jugar la Copa de la Reina».

Pero, ¿qué tiene la Copa? «Es muy bonito jugar la Copa. Para equipos como el Levante o el Barça es una obligación, pero para equipos como el Santa Teresa, o el Granadilla que la ha jugado este año, es un premio. El Huelva ganó la Copa hace dos años, ¿quién se lo iba a decir a ellos? Es un premio muy grande y un aliciente para los que nunca la han jugado».

Alba será la encargada de dirigir el juego del Santa Teresa en ese soñado camino a la Copa. Es una organizadora al estilo de Xavi Alonso, según ella misma se define, aunque a veces también ha tenido papeles más defensivos, o incluso ha caído a la banda como extremo, aunque Antúnez la quiere para el centro del campo, donde ella se siente realmente cómoda. Su papel no será el de meter goles, pero los aporta si hace falta, la temporada pasada, sin ir más lejos, marcó cinco, lo que la hubiera convertido este año en la segunda goleadora de un Santa Teresa que ha puesto en ella buena parte de sus esperanzas de seguir creciendo.