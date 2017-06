El pundonor no evita el fiasco verde

Con el trasfondo del derroche y el pundonor, el Cacereño pasó ayer por todos los estados de ánimo posibles, excepto por el del éxtasis generalizado. En el partido de vuelta de la segunda eliminatoria frente al Beasáin, el vigente campeón de la Tercera extremeña fue excluido de la lucha por el ascenso a Segunda División B tras quedarse a un gol de la proeza. La derrota de la semana pasada en Loinaz por 1-0 hizo que la victoria verde de ayer en el Príncipe Felipe (2-1) resultase insuficiente, por aquello del valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate.

2 CACEREÑO

1 BEASÁIN Cacereño: Camacho; Carlos García, Santi Polo (Pablo Molina, min. 61), Fragoso, Asiel, Elías Molina, Pucho (Artigas, min. 69), Pino, Javi Navarro, Aarón (Miki Ruiz, min. 78) y Minaya. Beasáin: Iturbe; Aranda, Jonma, Kintana, Aritz, Julen (Txistu, min. 67), Iván Claver, Aiert, Jon Ander (Izaguirre, min. 86), Orue y Pablo (Asensio, min. 76). Goles: 0-1: Jon Ander, min. 16. 1-1: Javi Navarro, min. 30. 2-1: Minaya, min. 59. Árbitro: Roldán Bernardo. Amonestó al visitante Julen, así como a Carlos García, Pino, Aarón, Santi Polo y Pablo Molina, por el Cacereño. Incidencias: 3.000 espectadores, con más de medio centenar del equipo vasco. Se rindió homenaje al Diocesano por su ascenso. Una persona tuvo que ser atendida tras sufrir un golpe de calor.

El Cacereño ayer fue mejor porque estaba obligado a serlo. Pero eso no quiere decir que en el cómputo global de la eliminatoria los hombres de Urtzi Arrondo no fuesen los justos merecedores de llevarse un emparejamiento que, no obstante, resultó bastante igualo a tenor de lo visto en los dos partidos.

De esta forma, el decano del fútbol extremeño despide la temporada bañado en un barniz agrio, golpeado por las lesiones de Mansilla, Kevin y Martins en el momento clave de la campaña, y mermado en el aspecto psicológico tras la derrota en la eliminatoria entre campeones contra el Deportivo de La Coruña B. Un escenario desértico en cuanto a sensaciones que pocos podían imaginar hace tan solo algo más de un mes.

Con un discurso en tono de despedida, Adolfo Muñoz se mostró dolido por no lograr el objetivo

La entrega de hombres como Pino, los arranques de amor propio de Carlos García o la cabeza maquinadora de Elías Molina resultaron ayer insuficientes ante un rival que tuvo que emplearse a fondo para contrarrestar las acometidas cacereñas, en muchas ocasiones previsibles y en las que se abusó del juego directo en detrimento de las propuestas combinativas o de desborde individual, salvo excepciones.

Como era de esperar, fue el Cacereño el que salió al verde con el bastón de mando y la primera ocasión meridianamente clara no se hizo esperar. Fue en el minuto siete, cuando Fran Minaya, tras gran jugada individual, cedió a Carlos García, cuya resolución con pierna derecha llevó el 'uy' a la grada, pero sin incidencia en el marcador.

Antes de llegar al cuarto de hora de partido, el atacante Javi Navarro tuvo la ocasión soñada por cualquier delantero, aprovechando un pase largo para plantarse solo ante Iturbe, quien no perdió la compostura para evitar el primer gol del Cacereño. Una jugada que marcaría el sino de la eliminatoria, ya que tan solo un par de minutos después Jon Ander aprovecharía un desajuste defensivo para batir a un Camacho que se quedó a media salida, poniendo en bandeja el único tanto visitante en el minuto 16.

Si al Cacereño ya de por sí le tocaba nadar contracorriente, la situación se tornaba por entonces más adversa. No obstante, el propio Javi Navarro se desquitó a la media hora de su ocasión fallida anterior al aprovechar un balón muerto en el área visitante tras un córner.

Ya en la segunda mitad, una falta directa lanzada por Fragoso salió desviada por poco de la meta de Iturbe. Al Cacereño comenzaba a poderle la ansiedad antes de tiempo y las constantes críticas de los jugadores verdes al trío arbitral tan solo servían para poner palos en sus propias ruedas en detrimento de la remontada. Sin embargo, justo cuando el Cacereño estaba más perdido, entraron en juego los dos mejores hombres de la tarde, Pino y Carlos García, para que Minaya de certero zurdazo pusiese el 2-1 en el 59. Por delante, al Cacereño le quedaba más de media hora de acoso y derribo para buscar un gol que nunca encontraría, con un juego directo que fue perfectamente neutralizado por la defensa del conjunto vagonero. Tan solo Gerard Artigas, muy dinámico y competitivo desde su salida al terreno de juego, dispuso de una ocasión de cierta envergadura en el 72, sin que llegase a conectar como mandan los cánones.

En medio de un inmenso calor, con 39 grados de temperatura, el desgaste hizo mella en el equipo local, cuya respuesta física iba dos pasos por detrás de lo que hubiese deseado la cabeza. Todo para llegar a un final de partido, más que agónico para el Beasáin, exasperante para la hinchada local y para los propios jugadores, que ya reflejaban en sus semblantes el 'quiero y no puedo'.

Con llantos en el césped y los vomitorios dando salida a las dos mil personas de excepción, las otras mil se quedaron sobre el hormigón para despedir al equipo con una cerrada ovación.

Por delante, con un Adolfo Muñoz visiblemente afectado y con un discurso en tono de despedida, a partir de hoy se abrirá una nueva etapa en la carretera de Salamanca.