El Santa Teresa suma experiencia

Juan Carlos Antúnez no quiere experimentos en su nueva plantilla, o por lo menos no con los fichajes. Busca experiencia en Primera. Se puede contratar una jugadora joven como la portera de 19 años Yolanda Aguirre, pero tiene que ser internacional como lo es la manchega con la sub-19. Las dos caras nuevas del Santa Teresa se ajustan al primer perfil porque entre las dos suman diez de años al máximo nivel. Marta Reyes Altarriba (Zaragoza, 31-1-1994) y Carla Gómez Torres (Terrassa, 28-2-1992) son dos titulares del Zaragoza CFF que la temporada próxima lo serán en el Santa Teresa. Para más señas, allá por marzo Marta Reyes fue la autora del gol del Zaragoza en El Vivero que supuso el 1-1 que sacó al Santa Teresa de los puestos de Copa a los que después no volvió. Tiene una temporada para borrar ese recuerdo.

Marta Reyes es una defensa zurda de 23 años que puede ocupar cualquier puesto en la zaga. Destaca más por su fortaleza física que por su altura y tiene un buen golpeo del balón, de hecho, su gol a Emi en El Vivero fue desde el medio del campo. Esta temporada ha marcado dos tantos. Se formó en la UD Aragonesa para llegar en 2011 al Transportes Alcaine, actual Zaragoza CFF, con el que debutó en Primera en 2012.

Carla tiene 25 años y ha viajado más. Comenzó en el Espanyol B de donde pasó al Barça B. En la 2012-2013 ficho por el Sant Gabriel con el que debutó en Primera. Después de tres temporadas en San Adrián de Besós, fichó por el Granadilla y el año pasado por el Zaragoza.

La catalana es una extremo derecha o media punta habilidosa que en la temporada 2014-2015 fue elegida por el comité de sabios de Marca como la mejor delantera sub-23 en sus premios Fútbol Draft. Un once ideal en el que estaban, entre otras, Paula Nicart, Mapi León, Virginia Torrecilla y Alexia Putellas.

Carla fue internaciol sub-16 y sub-17, y aunque la temporada pasada solo marcó dos goles, llegó a marcar 14 en Primera con el Sant Gabriel.

Con estos dos fichajes, la plantilla del Santa Teresa llega ya a las 14 jugadoras. Once renovadas -Estefa, Marta Parralejo, María Neira, Aina, Nayadet, Tomi, Raquel, Sofía y Mireya-, y tres caras nuevas -Marta Reyes, Carla y Yolanda Aguirre, que fue presentada en el último partido de liga-.

Catorce cerradas y tres más cerrándose. De esas tres, dos tienen experiencia y proyección internacional, y la tercera es actualmente internacional sub-19 con España. Los detalles se irán conociendo los próximos días, pero los fichajes se ajustan a lo que Antúnez pide a su directiva para seguir creciendo: experiencia en Primera o juventud con mucha proyección.