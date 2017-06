El Jerez, experto en miuras

badajoz. Si en una hipotética universidad del fútbol existiera la asignatura que verse sobre la manera de afrontar los grandes retos, el Jerez obtendría sobresaliente. En la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B ha tropezado, por enésima vez, con un coloso de la Tercera División, esta vez murciana. El Lorca Deportiva visita el Manuel Calzado esta tarde (18.30 horas) para un encuentro de ida que desde el vestuario y cuerpo técnico verdinegro se considera un premio al esfuerzo. Al trabajo bien hecho.

JEREZ-LORCA DEPORTIVA Jerez CF: Álex; Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Carlos Arias, Juan Germán, Oli, Jorge Zafra o Nauzet, Juanito de la Cruz, Chema y Ramiro Lorca Deportiva: Hortal, Marcos Pérez, Sergio Rodríguez, Lulu, Urzáiz, Mantecón, Garrido, Cañadas, Carrasco, Pico y Fenoll. Árbitro: Aleksandar Jovanovic. Campo y hora: Manuel Calzado (18.30 horas).

El conjunto extremeño tiene como virtud la experiencia y, de paso, a un técnico que es todo un maestro en eliminar la presión. «No tenemos ninguna obligación. Vamos a jugar un partido en nuestra casa, a disfrutar y a hacerlo lo mejor que podamos ante un gran rival, pero sin tener ningún miedo o asustarnos. Daremos la cara, seguro, pero sin imponernos nada. Yo ya no puedo reñir ni decirles nada a estos jugadores con todo lo que me han dado», comenta en la víspera José Antonio Vázquez Bermejo. Un entrenador que no escatima en halagos a su tropa. «Yo creo que hacen más de lo que en realidad son capaces de hacer», declara contundente y orgulloso.

Un plantel experimentado que también tiene su vertiente negativa en el plano físico. Vázquez Bermejo reconoce que están demasiado tocados, que son 'gente mayor' con mucha carga de minutos y los kilómetros se acusan en las piernas. Pero, de nuevo, entra en escena el elemento psicológico. Y es que este equipo tiene un punto de competitividad que le engrandece precisamente cuanto peor es el panorama. «El Lorca es uno de los grandes. Ya estamos acostumbrados a que nos toquen equipos fuertes. A mi gente le gusta competir y sé que lo harán muy bien. Intentaremos sacar un buen resultado, aunque algunos están muy mal porque tenemos una plantilla muy corta. No cuento con 18 o 20 jugadores y estamos cascaos». Entre las dudas, enumera a Juan Germán, Juanito de la Cruz o Jorge Zafra, futbolistas de mucho peso en la escasa rotación templaria.

El Lorca Deportiva es el campeón murciano que cayó a la segunda ronda tras ser eliminado por el Betis, tal vez contra pronóstico, con el que no pudo pasar del 1-1 en el choque de vuelta en su estadio, el Artés Carrasco. Los murcianos tienen en sus filas al extremeño Sergio Rodríguez y a un ex del Badajoz como Mantecón -quien coincidió con Jorge Zafra- pero está sancionado al igual que el guardameta Imanol, que dejaría su lugar a Hortal. Luismi y Raúl son los otros dos descartes en la convocatoria de José Galiana.

La entrada general está fijada en 8 euros. Vázquez Bermejo asegura firmar un resultado de 1-0. «Sería fantástico. Dejar la portería a cero en casa y ganar el partido de paso», sentencia. Capaces son.