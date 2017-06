El Badajoz, frente al Maulí y la adversidad

badajoz. Tras contener la respiración el pasado domingo en un final tan extraño como una película de David Lynch, el Nuevo Vivero respiró. De la angustia a la superación de una barrera convertida en seria losa para el CD Badajoz. Se sufrió lo indecible en ese descuento inacabable ante el Bergantiños, pero la moneda esta vez cayó de cara. Aliviado, el cuadro pacense se metió en unas semifinales por el ascenso a Segunda B que se le resistían, así que el aspecto mental juega con el viento a favor. El problema ahora es físico, ya que la semana se ha cobrado demasiadas víctimas y todas afectan a la misma demarcación como para encarar con plenas garantías la ida de este sábado ante el Antequera, a las 18.30 horas en El Maulí, un escenario que por dimensiones se asemeja al coliseo pacense.

ANTEQUERA-CD BADAJOZ Antequera FC: Calatayud, Dani del Pozo, Soto, Mauro, Tete, Félix, Eloy, Luis, Juanillo, Toni Conejo y Coco. CD Badajoz: Isi Jareño, Chechu, Rodao, Pozo, Gallego, Santigosa, Álex Herrera, Ruano, Joqui Flores, Gabri Ortega y José Manuel o Joselu. Árbitro: Alcaraz Yáñez. Estadio y hora: El Maulí (18.30 horas)

Juan Marrero, nada más bajarse del autobús y entrar en el hotel antequerano, le resta hierro a este infortunio y considera que los once que salten al campo mantendrán el nivel. «Es verdad que hemos tenido muy mala suerte con Parada, Benítez, José Ángel, Borrego, Blas..., pero el nivel no tiene por qué bajar porque el equipo está trabajando muy bien. Se nos han caído cinco jugadores y habrá que reconvertir a los que tenemos y apretar los dientes para subir la intensidad», explica el técnico albinegro.

A la baja de Benítez, a quien se le salió el hombro ante los gallegos, se sumó este jueves la rotura de un dedo de la mano de Parada. «Se resbaló en el rondo y apoyó mal la mano. Mala suerte. Además, con este tipo de lesiones es complicado arriesgar, así que ya veremos si volvemos a contar con él porque podría ir a peor», se lamenta Marrero. Por si fuera poco, el joven Blas sufrió un cólico nefrítico que le ha apartado de una convocatoria en la que entra Borrego sin estar todavía preparado. Así que, o se retrasa a Rodao para acompañar a Pozo y dejar el hueco en la medular, probablemente ubicando allí a Álex Herrera; o se decide por centrar en el eje de la zaga a un lateral como Javichu o Chechu. La opción de Gabri parece más alejada. Marrero asegura que ya lo tiene meditado y decidido. Por suerte, el Comité de Apelación dejó sin efecto la resolución del juez de Competición y anuló la sanción de dos partidos a Nico Monclova, el meta titular en esta fase de ascenso, aunque ese era un problema menor ya que el técnico valenciano ha alternado mucho la portería con Isi Jareño. Los canteranos Ángel y Contreras completan la lista.

Marrero subraya su idea de quitarle importancia a estos contratiempos y añade que el «estado motivacional está muy bien», en referencia a esa espina que la plantilla se ha quitado al pasar el primer cruce. Le preocupa más lo que sus pupilos sean capaces de hacer con el balón y la defensa a emplear para que no lo haga el adversario. «Tenemos que dar más con el balón», se reafirma en clara alusión a que no le debió gustar lo que vio en la vuelta ante el Bergantiños. «Marcar un gol sería lo idóneo, está claro. Pero nosotros vamos a jugar con la mentalidad que tuvimos en la primera eliminatoria, debemos jugar nuestras bazas e intentar neutralizar las suyas, que no hagan su fútbol de asociación. Buscaremos sus puntos débiles, que los tienen, para hacerles daño».

Juan Marrero muestra respeto ante el rival, al que califica como un equipo que tiene «mucha calidad y velocidad arriba, especialmente con Juanillo además de las entradas por banda. Ofensivamente es de los mejores de la Tercera nacional y hay que evitar que nos lleguen una y otra vez porque entonces estará en riesgo la eliminatoria».

Segundo del grupo oriental andaluz, el Antequera es el sucesor del clásico Antequerano y viene de eliminar al pamplonés CD Oberena. Podrá contar con su meta Calatayud finalmente al habérsele levantado la sanción. Los pacenses viajaron en la tarde de ayer y entrenaron por la mañana. Se espera que sobre las 16.30 horas aparezcan en El Maulí, con capacidad para 5.000 espectadores, donde no estarán solos pues un autobús parte hacia tierras malagueñas y más hinchas lo harán en sus vehículos. Merece la pena.