Theo no se presenta a la concentración de la sub-21 francesa

El lateral izquierdo Theo Hernandez, de 19 años, convocado por la selección sub-21 de Francia para los partidos amistosos contra Albania (5 de junio) y Camerún (8 de junio), no se presentó a la reunión de los convocados, ha confirmado este miércoles el cuerpo técnico.

El jugador del Atlético de Madrid, cedido este curso al Alavés y que marcó en la final de la Copa del Rey perdida por los vascos el sábado ante el Barcelona (3-1), debía haber llegado el martes a Rambouillet, cerca de Clairefontaine, como el resto de los 21 seleccionados.

"No he tenido explicación de su ausencia, por ahora. Constato únicamente que no está aquí", ha declarado el nuevo seleccionador de la sub-21 francesa, Sylvain Ripoll, según la web de L'Équipe. "Será llamado en las próximas semanas por la Federación para que se explique", ha añadido.

Theo Hernandez no será reemplazado para esos dos amistosos de junio. Después de los amistosos ante albaneses y cameruneses, la sub-21 francesa comenzará su camino en la fase de clasificación para la Eurocopa 2019 de la categoría el 5 de septiembre con un duelo frente a Kazajistán.