Mbappé: «He soñado con Zidane jugador, no con el entrenador»

La nueva estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, por el que suspiran los mejores clubes europeos, como el Real Madrid, declaró haber "soñado con Zidane, el jugador y no con el entrenador", queriendo borrar cualquier rumor de traspaso.

Sobre el Zidane jugador declaró que "me ha hecho soñar y me hace todavía soñar cuando me llegan algunos videos suyos". Sobre el Zidane entrenador, "es otra cosa. Es un gran técnico que ha cosechado rápidamente resultados y que sigue desarrollándose", explicó a la prensa en Clairefontaine sobre Zidane.

Tras una gran temporada en el Mónaco, donde ha ganado la Liga y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, el delantero de 18 años ha visto cómo subía su cotización en el mercado de traspasos.

Según varios medios de comunicación, el Real Madrid y el Manchester City habrían presentado una oferta cercana a los 130 millones de euros para hacerse con sus servicios, lo que podría constituir un récord.

"Estoy concentrado en la selección, hay mucho tiempo para reflexionar sobre todo eso", decía sobre los rumores de fichaje. "Ahora vienen tres partidos importantes con la selección y después haré un análisis de la situación", señaló, añadiendo que la "opinión" de su seleccionador Didier Deschamps "cuenta" aunque "no guiará" su decisión.

"Tendré tiempo para reflexionar sobre todo eso. No, no me da mucho miedo partir", añadió dejando en el aire su continuiad en el Mónaco.