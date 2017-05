La dinastía de Wenger se prolongará hasta 2019

El cuento de nunca acabar. Después de 21 temporadas en el banquillo del Arsenal y el último ridículo en Champions ante el Bayern de Múnich, el futuro de Arsene Wenger parecía lejos de Londres. Enfrentado con una afición que pedía su cabeza, nadie daba un penique por su continuidad más allá del próximo 30 de junio. Sin embargo, el francés se ha enrocado en las últimas semanas y el título de Copa cosechado contra al Chelsea el pasado sábado le ha terminado dando la razón frente a la directiva. Así, y según avanza la BBC, Wenger será 'gunner' hasta 2019, completando 23 campañas al frente del equipo.

Prolongará el francés de esta manera su estatus de leyenda como entrenador más laureado y longevo de la historia del Arsenal, con más del doble de partidos dirigidos y títulos conquistados que cualquier otro técnico del club. A sus 67 años, eso sí, el alsaciano vive uno de sus peores momentos en la entidad londinense. Y es que por primera vez desde que se hiciera cargo del equipo allá por 1996, no ha logrado clasificarlo para la Liga de Campeones. Una competición que se ha convertido en su infierno particular en los últimos años, pues desde 2010 no supera los octavos de final.

Sin títulos desde 2004 en una Premier dominada por Chelsea, United, City e incluso Leicester, la tabla de salvación de Wenger en el Arsenal durante los últimos años viene siendo la Copa, que ha levantado en tres ocasiones entre 2014 y 2017.