«Es un halago que el Barça se pueda interesar en mí»

César Azpilicueta es uno de los cuatro futbolistas de campo que ha jugado todos los minutos (3.420) de la Premier siendo campeón (tras Pallister, su amigo Terry y Morgan). Es su segundo título así en un Chelsea donde tiene un rol muy importante para el técnico y también para su afición, al punto que muchos seguidores a través de las redes sociales le ven como el idóneo para suplir como capitán a John Terry. Ya lo fue en la semifinal de Wembley ante el Tottenham, el otro gran derbi de Londres. «La afición está muy contenta después de una temporada anterior complicada. Vamos a por el doblete», dice un navarro que en la final de este sábado en la FA Cup tendrá justo en su misma banda a uno de sus mejores amigos en el fútbol: Nacho Monreal.

Mucho se hablaba de un duelo Mourinho-Guardiola pero ustedes fueron los mejores con Conte...

Eran los favoritos pero esto demuestra que trabajando duro se pueden lograr objetivos. Al principio casi nadie nos daba como aspirantes tras la mala temporada y al empezar una nueva etapa con Conte. Otros han gastado más, pero nosotros y EL Tottenham hemos hecho un gran trabajo en equipo, por eso hemos peleado hasta el final. Eso sí, hubo altibajos porque llegamos a estar a ocho puntos del líder. Tras un empate y dos derrotas hubo cambio de sistema y jugadores. Desde aquel momento, precisamente ante el Arsenal, logramos trece victorias seguidas, que es récord en Inglaterra, y eso nos permitió tener una ventaja que hemos gestionado bien. Pese a la presión del Tottenham, hemos estado unidos y lo logramos.

Todo cambió precisamente como decía, ante el Arsenal...

El míster no se encontraba del todo cómodo con la forma en la que estábamos jugando y pensó que podía sacar el máximo rendimiento con este sistema. El cambio fue brutal: jugadores, sistema, posiciones...

Y usted pasó a ser central cuando quizá se esperaba que fuera carrilero.

Conte usa defensa de tres y pensé que podía adaptarme otras posiciones. Aquí he sido lateral en los dos lados, extremo y carrilero en las dos bandas... Aprender otros roles te ayuda a crecer como jugador. Quizá llegaría menos pero sería importante sacando el balón (ha sido el jugador con más pases en la Premier con 2.459). Al final he podido dar asistencias (cinco, el defensa que más) y hasta marcar un golito (al Watford).

Lidera la estadística de mejor pasador de la Premier.

La mayoría de los pases son en campo contrario como quiere el míster, que desea apoyemos en ataque y generando opciones.

¿Cómo es Conte? Le tiene enamorado, le ha puesto todos los partidos y afirma que si se lo pide le pondría hasta de portero...

Le convences con esfuerzo. Es muy meticuloso a diario. Le gusta muchísimo trabajar. Es verdad que es muy difícil jugar cada minuto y más en el campeón de la Premier. El míster debe darte su confianza, que no haya lesiones ni sanciones... Ayuda ser polivalente. Yo quiero jugar siempre y eso de ser portero pues todo es ponerse y practicar (ríe).

Usted ahora es ídolo de la afición y le han nominado a mejor jugador de la Premier junto a Vertonghen, Alli, Kane, Alexis, Lukaku, Kanté y Hazard.

Noto su cariño. Empecé no jugando, pero he tenido confianza de todos mis entrenadores y eso se nota al final. Para los defensas ser MVP o tener reconocimientos individuales es complicado.

Pero una temporada así ayuda para estar en la selección.... y quizá jugar más partidos.

Soy habitual desde que debuté (febrero de 2013) con Del Bosque y ahora con Julen, pero es verdad que no he jugado porque hay mucha competencia ya que grandes futbolistas se quedan fuera en cada lista.

Una final de FA Cup ante el Arsenal que si gana hará que tenga todos los títulos de Inglaterra...

Tenemos la posibilidad de cerrar la temporada de forma redonda con una final de la FA Cup preciosa que es un derbi contra el Arsenal y siempre es especial para la afición... Lograr doblete Liga y Copa sería espectacular, mágico y para recordar, pero yo siempre quiero más. Esto no acaba aquí y tengo muchas ganas de seguir creciendo. El año próximo habrá que mantener el nivel en la Premier y luchar por la Champions.

Y juega contra un amigo como Monreal. Le ha ganado la única vez que jugaron enfrentados.

Nacho es un jugador muy completo que siempre ha rendido a gran nivel en el Arsenal y se ha adaptado a jugar en varias posiciones como yo: central y lateral. Aquí está muy bien valorado. Es verdad que Wembley dice que se le da bien y que se llevó la Community Shield de 2015, pero espero que esta vez la cosa sea diferente. Es un gran amigo, le deseo lo mejor pero no cuando está delante (ríe). Mejor con la selección.

Se va John Terry y muchos quieren que repita con ese brazalete que ya ha llevado...

Ser capitán del Chelsea no es fácil, pero en las semifinales de la FA Cup en Wembley el míster decidió que fuera yo por la baja de Cahill. Ojalá que pueda serlo más veces ahora que no está una persona que significaba mucho para el vestuario, afición y club.

Suena para el Barcelona tras cinco años en Londres.

Es un halago que un club como el Barça se pueda interesar por ti. El año pasado, tras la mala temporada del equipo, no había ese tipo de rumores de ninguno pero ahora siendo campeones este tipo de informaciones confirman que hemos jugado bien. Tengo tres años más de contrato y me siento valorado. Ahora no pienso en eso, solo en el doblete.