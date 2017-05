«El Chelsea ha sido el mejor pero esto es un partido y ya les ganamos»

Nacho Monreal lleva muchos años en Londres, pero mantiene la misma sinceridad que cuando era un joven al que hizo debutar Ziganda allá por 2006. «Una de las cosas que piensas cuando vas al Arsenal es que vas a tener serias y reales opciones de lograr títulos. Tenemos la opción de sumar otro, yo he conseguido cuatro, pero creo que no es suficiente», reconoce este lateral pamplonés que afronta este sábado la final de la FA Cup ante el Chelsea de su amigo César Azpilicueta.

¿Afronta el Arsenal esta FA Cup como la opción de salvar una mala temporada?

Buena pregunta. Ganar ayudaría a cambiar el ánimo de todos, pero está claro que el objetivo era meterse en Champions y luchar por ganar la Premier. Ese era el principal reto, pero no hemos tenido regularidad. Eso nos falta, porque miras los jugadores y la plantilla que tenemos y realmente no hay una posición que digas debemos mejorar o nos falta algo para salir a campos de equipos inferiores y llevarnos los tres puntos. Cogemos rachas muy buenas pero luego otras que no ganamos o perdemos tres. Nos falta esa regularidad, como la del Chelsea, que incluso ganó partidos sin jugar bien. Estas temporadas, estamos ahí arriba y después en la segunda vuelta empezamos a dejarnos puntos. Dos aquí, tres allá, dos aquí... puntos que realmente si quieres ganar el título los debes sacar.

¿Qué razon encuentra?

Hemos tenido, aunque no sirve de excusa, muchas lesiones. Siempre nos han perjudicado porque tienes que usar muchos chavales de la cantera obligado quizá cuando necesitan un tiempo. Eso nos ha lastrado mucho.

¿Es un fracaso no ir a Champions?

Tras 19 años haciéndolo haber quedado fuera claro que es una decepción, pero también es verdad que cada vez hay más igualdad. Ahora ya hay 6 ó 7 equipos que optan al título. Cada vez es un poco más complicado conseguirlo, pero si duele no hacerlo. Tras 19 años será un cambio radical no hacerlo, va a ser diferente e importante jugar la Europa League. Pero ahí está el ejemplo del Manchester United. Hay que afrontarla para ganarla y no menospreciar la competición. Tendemos que pelear en la Liga para estar arriba, lograr plaza Champions y después seguir aspirando a todo con una competición nueva.

¿Qué es lo que más temen del Chelsea?

Lo bien que juega como equipo. Al empezar, City, Manchester United y Chelsea apuntaban a favoritos. Cuando jugaron en nuestro estadio, perdieron y se quedaron a varios puntos parecía que aquel partido los descartaba pero fue justo al contrario. Fue un punto de inflexión y empezaron una racha espectacular.

Enfrente estará uno de sus mejores amigos. ¿Se le hace raro?

Es una doble sensación. Por un lado estoy encantado de ver a César y de que le vaya bien. Se lo merece y antes de que empiece estaré contento de saludarle y abrazarle. Pero en cuanto empieza te olvidas de que hace 15 años empezamos juntos, de todo lo que hemos vivido juntos en Osasuna y en la selección. Solo pienso en hacerlo bien y ganar. Igual que él. Este título es importante, necesitamos una alegría para nuestra gente. Ellos se han llevado la Premier y él lógicamente es uno de los partícipes porque ha jugado todas las jornadas. Esa capacidad que tiene de estar los 90 minutos metido, de siempre sumar donde juegue, es lo que le hace ser nominado a mejor jugador de la Premier.

¿Está César Azpilicueta infravalorado en España?

Es un fijo en la selección, uno de esos jugadores que quizá no se ha nombrado tanto pero que cuando se le necesita da el callo. Aquí sí se le valora y también fuera porque la Premier se sigue mucho.

¿Cambia mucho el rol de lateral a central?

Cuando es a defensa de tres sí. Lo he hecho yo también cuando el equipo, por necesidades, ha jugado con línea de tres y también como central con cuatro. Es una función que puedo desempeñar; al no ser tan especialista, al principio estás mentalmente más metido.

Wembley es un estadio realmente especial para usted. Allí ha logrado sus títulos.

Así es, allí llegaron todos. Los cuatro (dos copas y dos supercopas, una ante el Chelsea en 2015) por lo que tengo buenos recuerdos y creo que llevo pleno de victorias, pero este partido será el más difícil de todos los que hemos jugado. En esta Liga ellos han estado por encima de todos los equipos desde noviembre por lo que tienen el cartel de favoritos pero esto es a un partido. Y ya les hemos vencido esta temporada. Hemos terminado ganando las últimas jornadas y creo que no llegamos en mal momento pese a las bajas.

¿Cambiará mucho el futuro del Arsenal el hecho de ganar o perder esta FA Cup?

Se ha hablado mucho de eso, sobre todo en cuanto al futuro del míster. Personalmente estoy centrado en ganarla porque todos somos ambiciosos y pienso que no creo que marque lo que suceda. No puede cambiar toda la planificación por un partido, aunque sea una final.

Ahora llega el verano y seguro que volverán los rumores de un posible traspaso al Athletic.

Llevo bien esta época; uno ya sabe lo que viene ahora, traspaso y movimientos de jugadores. Yo del Athletic solo puedo tener palabras positivas y de agradecimiento porque durante estos años han mostrado interés en mí. Estoy contento en el Arsenal y la idea es seguir aquí pero, como he dicho tantas otras veces, en el fútbol el futuro nunca se sabe. Ahora mismo, en el presente, me siento importante en este vestuario y no me lo planteo.

¿Cambia algo que haya nombrado a Ziganda? ¿Qué hará si le llama?

Me atrevería a decir que Cuco es quizá la persona que más me ha ayudado a ser profesional (le hizo debutar en la previa de la Champions League contra el Hamburgo en 2006) porque con sus decisiones influyó para que pudiera llegar hasta donde estoy hoy. Si me llamase pues hablaría con él y comentaría las cosas, pero estoy encantado en el Arsenal, me han demostrado la confianza siempre.