Balances, ilusiones y despedidas

A Juan Carlos Antúnez le hace ilusión terminar la temporada noveno, entre otras cosas porque es el único premio que tiene en su mano. Pero para ello tendrá que ganar hoy al Granadilla, algo que se antoja complicado viendo los 13 puntos que separan a las tinerfeñas, sextas, y las pacenses, novenas. Le hace ilusión que el final de fiesta sea en el Nuevo Vivero porque eso también es un premio. Y si le preguntan dice estar medianamente satisfecho con la temporada que ha hecho su equipo. «Hemos salvado el tipo -dice-, aunque nos ha faltado algo de regularidad».

SANTA TERESA-GRANADILLA CD Santa Teresa: Bea; Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira; Puerto, Aina, Chica, Estefa; Mireya y Sofía. UD Granadilla Tenerife: Noelia Ramos; Jackie Simpson, Eva Llamas, Ana González, Paloma Lázaro, Ayano, María Estella, Silvia, Patri Gavira y Pisco. Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Comité Madrileño). Estadio y hora: Nuevo Vivero, 12.00 horas. Entrada gratuita.

Lo que le preocupa más al técnico del Santa Teresa es lo que empieza cuando el árbitro pite mañana el final de la temporada. «El año que viene va a ser todavía más duro», sentencia. La Primera Femenina está creciendo a una velocidad a la que el Santa Teresa no sabe si va a llegar. El dinero de los patrocinadores va a fortalecer a todos los equipos y las diferencias entre los que luchen por no descender y los que lo hagan por la Copa se reducirán, y Antúnez no quiere quedarse atrás. «El camino que tenemos que seguir está claro, falta saber hasta dónde podemos llegar con nuestro recursos y con nuestras limitaciones», reflexiona.

Y porque el futuro es lo primero, el partido de hoy es lo segundo, y no solo para el Santa Teresa. Si el equipo extremeño ha anunciado ya nueve renovaciones -Parralejo, Neira, Aina, Nayadet, Tomi, Estefa, Raquel, Sofía y Mireya- y un fichaje -la portera Yolanda Aguirre, que será presentada hoy tras el partido-, el canario ha renovado a la japonesa Ayano Dozono y a la norteamericana Jackie Simpson; y su entrenador Toni Ayala no esconde que el objetivo son los tres puntos de hoy, pero sobre todo «comenzar a preparar la puesta a punto para la Copa de la Reina».

Y cuando acabe el partido habrá despedidas. Las de las que se van, pero sobre todo, de las que dejan el fútbol como Vania, Bea Orellana, Puerto o Chica. Algunas de ellas han marcado la historia reciente del Santa Teresa y hoy recibirán el cariño de su afición por última vez. Y habrá una bienvenida porque Yolanda Aguirre estará en el Nuevo Vivero para conocer a su nuevo equipo y la ciudad y hacerse la protocolaria foto de toda recién llegada.

Abono rebajado

Y la prueba definitiva de que el partido de hoy es otra cosa es que el club sacará a la venta los primeros abonos para la próxima temporada, y lo hará a un precio especial. Hoy el abono para la cuarta campaña del Santa Teresa en Primera costará 25 euros, a partir de manaña costará 30. Otra buena razón para aportar pronto por el Santa.