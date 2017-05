El Santa Teresa empieza la casa por las renovaciones

La novena plaza que el Santa Teresa se juega mañana ante el Granadilla (Nuevo Vivero, 12.00 horas) le quita menos el sueño a su directiva que el primer partido de la temporada próxima, la cuarta en Primera. La necesidad que tiene el equipo de crecer como lo está haciendo la competición está convirtiendo la confección de la próxima plantilla en un rompecabezas difícil de terminar. Aunque el grueso de fichajes llegará cuando acabe la competición, y para eso queda todavía un mes porque la final de la Copa de la Reina se jugará el 18 de junio, lo que ya se conoce son las primeras renovaciones y el primer fichaje, el de la joven guardameta Yolanda Aguirre.

Vamos por líneas. Bajo palos, la única certeza del Santa Teresa es que Yoli todavía no sabe con quien tendrá que ganarse la titularidad. Bea Orellana cuelga los guantes y Emi, de momento, no está entre las renovaciones cerradas. Si la meta francesa no se queda en Badajoz el equipo tendrá que buscar una portera con más experiencia que la internacional de Daimiel.

En la defensa, siguen seguro Marta Parralejo y María Neira, pero ni Maddi, que cambia de aires, y Vania, que se retira a sus 36 años, formarán en la próxima zaga. La polivalente Puerto, por temas laborales, tampoco estará. Hay fichajes cerrados, pero la dirección deportiva busca laterales de garantías.

Estefa, Parralejo, Neira, Aina, Nayadet, Tomi, Raquel, Sofía y Mireya son las nueve primeras renovadas

En el centro del campo, de momento sólo se sabe que Aina y Nayadet seguirán aportando su calidad. Nayadet, incluso podrá estar disponible al comienzo de la temporada próxima porque su recuperación va según lo previsto. También sigue Tomi. La japonesa se adapta cada vez mejor a España y está recuperada de su lesión y será un buen complemento al once titular.

Donde Antúnez tiene más certezas es en la delantera. Estefa, capitana y máxima goleadora del equipo desde que juega en Primera, sigue vinculada a Badajoz, y a diferencia de en otras ocasiones, ha sido de las primeras en firmar su continuidad. El Santa Teresa ya no se entiende sin ella.

Junto a Estefa estarán Sofía, Raquel y Mireya. Las tres tendrán mucho que mejorar la temporada próxima, pero su juventud les avala. Raquel también se recupera de su lesión de cruzado según lo previsto.

Entre las más jóvenes también hay más certezas. Del filial sube seguro Esperanza. Es lateral y es en defensa donde más espacios libres quedan. Irene y Andrea tendrán ficha del 'B' pero seguirán en la órbita del 'A'.

Nueve renovaciones, una cara nueva, fichajes sin cara, alguna despedida y un puñado de bajas que dejan hasta seis huecos en la plantilla de Juan Carlos Antúnez, huecos que en su mayoría serían para teóricas titulares. La dificultad que se encuentra la directiva de Pablo Ritoré para cerrar la plantilla no es económica porque está buscando jugadoras de garantías. Lo difícil es convencer a esas jugadoras de que Badajoz es una buena plaza para jugar y vivir.