Las Hurdes, a por su pedazo del Calderón

Es más una cuestión de necesidad que de colores. Pero bienvenida sea. En Extremadura, es práctica habitual fijarse en aquello que sobra en los clubes ricos porque significa todo un regalo para las economías débiles. El Vicente Calderón será historia al final de esta temporada pues su inquilino se desplazará al Wanda Metropolitano, así que muchos han puesto el punto de mira en los asientos del estadio, y no sólo los seguidores rojiblancos que volvieron a casa con uno en la mano tras el doloroso duelo de Champions ante el eterno rival. En Pinofranqueado, su alcalde José Luis Azabal envió el pasado 8 de mayo una carta al presidente atlético Enrique Cerezo pidiéndole entre 500 y 600 butacas para su campo del Eufemio Jiménez.

Lo hizo en nombre del CF Las Hurdes, de la mitad de tabla en la Primera Exremeña, antigua Preferente. Una instalación de más de 15 años en proceso de remodelación ante el crecimiento experimentado. Terreno de juego de tierra, a través de una subvención de la Diputación y Junta se plantará el césped. Y para olvidar la grada de hormigón, se pensó en la defunción del mítico coliseo rojiblanco. «Yo creo que sí, que nos lo van a conceder. A clubes como el nuestro le vienen muy bien estas cosas. Cuando viajas te das cuenta de que aquí estamos como en el fin del mundo y en otros lugares hay estadios muy buenos de césped para poblaciones no tan grandes», razona José Luis Azabal.

El primer edil se reconoce del Real Madrid y asegura que esta petición está dando mucha vida a la población. «Es la comidilla ahora en todas las conversaciones aquí. Está claro que no es un tema de colores porque hay mucha gente del Real Madrid que también está muy ilusionada con esta idea. Nadie me ha dicho que esté en contra. Hacen falta para el campo, que quedaría muy bonito, y ya está. No importa de qué equipo sea cada uno», argumenta el el alcalde. En tono de broma, precisa que en su solicitud se refería a los asientos rojos y blancos, no a los azules. Y es que es el PSOE quien gobierna en Pinofranqueado, una localidad de cerca de 2.000 habitantes en la bella comarca de Las Hurdes.

Ni alcalde ni ayuntamiento han recibido respuesta oficial por parte del Atlético de Madrid, pero Azabal confía en que la petición saldrá adelante. Además, en el club del Manzanares trabaja una prima de un compañero local de partido, por lo que tienen un buen contacto. No está autorizado, pero «tenemos un buen contacto y espero que nos las reserven. Cuando nos den el sí habrá que movilizar a la gente porque hay incluso quien quiere ir a por ellas».

Antecedentes

La petición de Pinofranqueado no es la única procedente desde nuestra comunidad. Son varios los casos de clubes de fútbol extremeño que en el pasado repitieron la misma solicitud aprovechando las renovaciones de los grandes estadios nacionales. En el caso del Vicente Calderón, aparece el Don Benito, cuyo estadio municipal lució en el año 2005 un total de 800 asientos de plástico del templo colchonero en virtud de una cesión gratuita por la que el consistorio dombenitense sólo tuvo que costear el transporte. Un año antes, en el 2004, fue el Villanovense el que equipó su estadio Romero Cuerda con un millar de butacas del Santiago Bernabéu, donados por el club blanco. Fuera de nuestras fronteras también tienen la misma pretensión. Por ejemplo en Torrejón del Rey (Guadalajara), donde su alcaldesa Bárbara García hizo la misma petición a Cerezo.

Precisamente ayer se hizo público el plan del Atlético de regalar a sus socios y aficionados unos asientos que se acercan a los 55.000 y cuyo destino sería la demolición. Para ello ha abierto un proceso a través de su web que acabará en junio. Los que no sean solicitados por la hinchada, serán puestos a la venta. En el horizonte del estadio, su cierre definitivo tras la celebración de la final de Copa del Rey del 27 de mayo entre Alavés y Barcelona. Más allá no habrá fútbol, salvo para algunos asientos que seguirán escuchando gargantas de seguidores, incluso de Pinofranqueado.