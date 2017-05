Benzema reprocha a Deschamps falta de coherencia al hablar de él

El internacional francés del Real Madrid Karim Benzema reprocha al seleccionador de su país, Didier Deschamps, "falta de coherencia" cuando habla sobre él y quiere que le aclare si el hecho de que no le convoque obedece a razones futbolísticas o a otro tipo de motivos.

En una entrevista publicada hoy por 'L'Equipe', Benzema insiste en que sigue "a la disposición" de su selección, que le haría mucha ilusión volver a vestirse con la camiseta de los "bleus" y que iría "con la misma motivación".

El futbolista no ha vuelto a ser seleccionado desde el 8 de octubre de 2015, después de haber sido imputado a finales de ese año por supuesta complicidad en un chantaje del que fue objeto su compañero en el equipo de Francia Mathieu Valbuena.

Por este caso, la estrella del Real Madrid podría tener que sentarse en el banquillo por un delito castigado con hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa.

En la entrevista, explica que "hay una falta de coherencia" en las declaraciones de Deschamp: "No puede decir hace un año 'todos los países nos envidian a Benzema' y unas semanas más tarde cambiar de discurso y de opinión. Él sabe de fútbol. No lo entiendo. No se aguanta".

"Por eso -añade- no quiero explicaciones de nadie, de nadie más que del seleccionador. Los demás dicen que soy seleccionable, él no. Si el seleccionador me dice a la cara que es por el fútbol, entonces seguiré trabajando... Si es por otra cosa, que me lo diga a la cara y habremos acabado él y yo".

Insiste en considerar injustificado que no se le convoque por razones futbolísticas y tiene la impresión de que en Francia "cuanto más avanzaba", dice, "más se intentaba tumbarme enseguida, por la menor historia. Mucha gente no quiere que triunfe".

De cara a la convocatoria que anuncia mañana Deschamps para los tres próximos partidos de la selección, reconoce que "ya no (espera) nada".

"Hay un seleccionador, él decide. Yo juego mis partidos con el Real. Creo que los ve... Voy a participar en otra final de Liga de Campeones. El final de mi temporada es palpitante con otro título posible en la Liga. Me concentro únicamente en eso", comenta.