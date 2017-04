La quiniela imposible

El título, el subcampeonato, tres plazas para la Copa de la Reina y los dos puestos de descenso. Casi todo está por decidir en la Liga Iberdrola, por lo menos matemáticamente. A falta de cuatro partidos por disputarse, tres para algunos, muy pocos equipos pueden decir que esperan tranquilos el final de la temporada. Levante y Athletic saben que nadie les va a quitar su puesto en la Copa, y el Betis es feliz porque desde ayer sabe que ya no bajará, aunque tampoco llegará a la Copa. El resto de equipos se juegan algo, y cuatro de ellos la vida en forma de permanencia.

SANTA TERESA-ALBACETE Santa Teresa CD: Mainguy; Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira; Puerto, Aina, Chica, Ría; Estefa y Peke. Fundación Albacete Balompié: Elena de Toro, Patricia Padilla, Yannel Correa, Marisa Martín, Matilde Martínez, Carmen Fernández, Carla Bautista, María Arranz, Miriam Costa, Macarena Portales y Miriam Pérez. Árbitro: Alberto González Hernández (Castellano-Leonés). Campo y hora: El Vivero, 12.00.

Oiartzun, Espanyol, Albacete y Tacuense tienen un mes para decidir cuál de ellos baja. Hoy son de Segunda las albaceteñas, 15ª con 13 puntos, y las canarias, 16ª con 11, pero el Espanyol está a sólo dos puntos del abismo y Oirtzun a cuatro. Enfrentamientos directos, partidos contra equipos con nada en juego, visitas de los grandes... Los cuatro tienen por delante un mes de infarto. Una quiniela imposible de acertar.

Y en medio de esa locura, y jugándose llegar a la Copa en cada partido, el Santa Teresa se mete de lleno en una guerra que no es la suya pero de la que no puede desentenderse. El Albacete llega hoy domingo a El Vivero (12.00 horas) después de haber caído a puestos de descenso la semana pasada tras perder con el Espanyol (0-2) y con la intención de salir de ahí esta misma jornada. Mal invitado cuando te la estás jugando. Y Juan Carlos Antúnez lo sabe: «Ellos se juegan muchísimo, y nosotros ya no tenemos margen de error, tenemos que ganar. Los equipos que están en puestos de descenso siempre son difíciles».

Pero aunque sea difícil, el técnico pacense conoce bien las flaquezas albaceteñas. «Es un equipo demasiado ofensivo para estar abajo. Tienen un grupo de jugadoras con talento en el centro del campo y arriba, pero tienen una debilidad defensiva que les penaliza demasido», resume. Los números dejan en evidencia ese desequilibrio. El Albacete ha marcado 29 goles, cinco más que el Santa Teresa, pero ha encajado 69, 34 más que sus rivales de hoy.

La llave de la victoria estará en las ocasiones que generé el Santa Teresa. «Tenemos que generar más ocasiones porque nuestro acierto no es mucho. Jugar vertical y rápido para tener más oportunidades, que es lo que estamos intentando en las últimas semanas». De ese juego vertical estarán encargadas Río y Aina, mientras que los remates tendrán que ser de Estefa y Peke, que después de su estreno goleador esta temporada ante el Espanyol tiene hoy una buen ocasión de seguir sumando si consigue desbordar a las centrales albaceteñas con su agilidad y velocidad.

Hoy no está convocada Hälinen, como no lo estuvo la semana pasada y como no lo volverá a estar. Extremadura no ha sentado bien al asma de la finlandesa y los médicos le han pedido que pare. Otro pulga más al flaco Santa Teresa.