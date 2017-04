El Cerro deja el alirón para casa

Veintiún partidos después, el GV Energía Cerro de Reyes volvió a perder. Lo hizo en el último minuto del que disputó en cancha del Xerez Toyota Nimauto por 3-2. Con esa derrota malgasta uno de los tres cartuchos que tiene para proclamarse como campeón del grupo V. No le queda otra que intentarlo ante sus seguidores el próximo día 13 frente al Bujalance. No hay mal que por bien no venga ya que si todo se da como viendo siendo habitual, los pacenses cantarán el alirón en su casa.

En el grupo IV, el Buhersa Talayuela se complica un poco más su existencia al empatar 5-5 en la pista del Mejorada y se queda a cuatro puntos de la salvación cuando faltan las dos últimas jornadas por disputarse. Ya no tiene margen de error el cuadro talayuelano, que debe ganar y esperar el pinchazo del Simancas para tener posibilidades de salvación. Entretanto, el UEx Cáceres selló la permanencia a pesar de perder por 4-3 precisamente con el Simancas ya que es inalcanzable para el penúltimo clasificado, Toledo, a quien tiene ganado el 'goal average' particular. El otro equipo extremeño de este grupo, el Integra2 Navalmoral, descansó y se queda a tres puntos de la tercera posición tras un agónico y perjudicial triunfo del Leganés, con quien se jugará la plaza de Copa del Rey.

El Cerro estuvo cerca de alzarse con el título pero en los últimos minutos cayó ante el Xerez gaditano. Se marchó al descanso perdiendo 1-0, pero remontó con los goles de Juanillo y Román, con un penalti fallado en medio. Los locales, quintos clasificados, lograron devolver las tablas al marcador a falta de seis minutos, para en el último marcar el 3-2 definitivo que sentenció al equipo de Badajoz. Los pacenses permanecen en el liderato con 76 puntos, por 70 de su inmediato perseguidor, Córdoba, que tiene un partido pendiente por jugar en casa mañana lunes día 1 festivo.

Talayuela, en el alambre

Por su parte, en el otro grupo, el Talayuela, con tantos de Fran Berrocoso (3), Javi Ifi y Piza, no pasó del empate a cinco en Mejorada y se queda en el alambre sin red. Debe ganar los dos encuentros que le restan ante Dénia en casa y frente al ya campeón Manzanares a domicilio para tener posibilidades a la permanencia. Suma 21 puntos y está a cuatro de la salvación, del Simancas, con quien tiene perdido el 'goal average'. La realidad es que las probabilidades son remotas pero los talayuelanos no se rinden.

Cáceres, derrota y permanencia

Mientras tanto, el Cáceres logró la permanencia de carambola. Perdió 4-3 ante un Simancas que levantó el partido con tres goles jugando con portero-jugador en el tramo final. Los anotados por Aitor (2) y Richi hicieron albergar esperanzas de triunfo a los universitarios pero defendieron mal en el momento clave y lo pagaron con la derrota.

La penúltima jornada de la Liga en ambos grupos no tendrá lugar hasta el día 13, aprovechándose el próximo fin de semana para disputar la fase final de la Copa de Extremadura en Navalmoral precisamente con los cuatro equipos que están en Segunda B. El sábado 6 se jugarán las semifinales y el domingo 7 la gran final.