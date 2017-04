Hoy puede ser el día de El Cerro

El GV Energía Cerro de Reyes se puede proclamar campeón del grupo V esta tarde si consigue vencer en cancha del Xerez Toyota Nimauto, quinto clasificado. También puede obtener el mismo resultado que su perseguidor, el Córdoba, que juega en Málaga frente al Victoria Kent al mismo tiempo, a las 18.30 horas, y lograr igualmente el título. Los dirigidos por David Serrano pueden poner el broche de oro a un magnífico torneo a falta después de las dos últimas jornadas.

Por otra parte, en el grupo IV, el Buhersa Talayuela intentará en la pista del Mejorada limar un poco más la desventaja con la permanencia también a partir de las 18.30. Una hora después, el UEx Cáceres disputará su partido igualmente en Madrid con el propósito también de sellar precisamente la salvación, rindiendo visita a un Simancas que se juega salir del descenso. El otro extremeño del grupo, el Integra2 Navalmoral, descansará en esta vigésimo octava jornada.

Cerro de Reyes

Primer 'match ball'

El primero de los dos objetivos a los que aspira esta temporada el Cerro lo tiene ante sí hoy. Es su primer 'match ball' y no quiere desperdiciarlo aunque tenga tres oportunidades para ejecutarlo. Haciendo lo mismo que su perseguidor, ganar, empatar o perder, el equipo de Badajoz conseguirá matemáticamente el título y se aseguraría disputar el ascenso a Segunda, su otro gran objetivo. Pero los pacenses quieren hacer sus deberes y no tener que preocuparse de lo que hicieron sus máximos rivales los cordobeses. Para ello deberán vencer a un Xerez que como local lleva 10 victorias, 1 empate y 2 derrotas, por lo que no será fácil ni mucho menos, como ya les ocurrió la pasada jornada también a domicilio. En la primera vuelta los cerristas golearon a los andaluces por 5-1. El alirón, más cerca que nunca.

Talayuela

Ganar y esperar

Ya en el otro grupo, también se juega la vida el Talayuela, pero en este caso para no descender ya es colista a tres puntos de la salvación. Debe ganar en la pista del Mejorada, que quiere asegurarse la permanencia, y esperar que no puntúe el Toledo en Dénia para salir de la zona de descenso. Se pueden dar múltiples carambolas en las tres últimas jornadas y a ellas se aferran los talayuelanos cumpliendo con su cometido, que es sumar de tres en tres para tener serias posibilidades. El Mejorada, que perdió por 4-3 en Talayuela, en su pista acumula 5 victorias, 1 empate y 6 derrotas, y está claro que no pondrá las cosas fáciles.

Cáceres

A cerrar la permanencia

Por último, el equipo de Cáceres se enfrenta igualmente en Madrid con quien comparte la última posición de la tabla con el cuadro talayuelano, el Simancas. El de hoy es un encuentro vital para ambos, pudiendo cerrar la permanencia los universitarios si logran el triunfo, como hicieron en la primera vuelta por 5-2. Pero por su trascendencia para el rival, que agota sus últimos cartuchos, la empresa será complicada. Los madrileños en su cancha han ganado 5 partidos, empatados 2 y perdidos 5, mientras que los cacereños no ganan desde comienzos de marzo.