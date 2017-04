«El título no se nos va a escapar»

Nadie les tose. Ni siquiera cuando parece que van a perder, como ocurrió en la última jornada. Han sido los mejores. Sin discusión. Son el equipo más en forma ahora mismo en Badajoz y están a un paso de cantar el alirón previo a la fase de ascenso a la Segunda División del fútbol sala español. El GV Energía Cerro de Reyes puede ser campeón de Liga este sábado en la pista del Xerez, donde le podría valer el empate pese a ser un resultado menos probable en este deporte. Restarían sólo dos encuentros para el final y la renta es suficiente con 9 puntos de ventaja sobre el Córdoba, que tiene un partido menos.

El vestuario cerrista está exultante, pero también cansado, así que es momento, como avisa el entrenador, de ser inteligentes. «Son muchos partidos ya y la gente está cansada. Algunos, como Sergio, los estamos recuperando y es momento de dar minutos a los chavales y a nuestros juveniles, que lo están haciendo muy bien. Puede que en la fase de ascenso los necesite a todos y quiero tenerlos bien. Eso es muy importante», apunta David Serrano. Un preparador que no ve caer a sus pupilos desde octubre y que ahora acumula 8 victorias consecutivas. La mejor racha fue de 11 y su punto y final llegó ante el Gador.

Serrano afirma que es obligado ser respetuoso y humilde, pero también asegura que el título está más que en la mano. «No, no se nos va a escapar. Vamos, nos tendrían que matar si no somos campeones. Es el fruto a un gran trabajo de unos meses y ahora debemos aprovecharlo, tomárnoslo con calma y dar minutos a todos para llegar muy bien a la fase de ascenso. Hay que disfrutarlo».

Le espera un duro rival en Cádiz, en un pabellón de curioso nombre, el Ruiz Mateos (mañana sábado, 18.30 horas), donde juega el quinto clasificado, el Xerez. «No creo que haya empate. Ellos querrán ganar y tienen un equipo muy bueno y combativo, con el máximo goleador y a Juanlu, al que ya tuve como entrenador. En Cádiz hay mucha calidad y cada vez los equipos se conocen mejor en esta liga».

El técnico pacense, natural de la barriada del Cerro de Reyes, recuerda el agónico triunfo del pasado sábado ante el Peligros en un encuentro 'loco' donde los blanquiazules ganaban 0-2, perdían luego 3-2 y acabarían imponiéndose 3-4. Al estilo Madrid de Zidane, el de la unidad A. «Fueron jugadas de estrategia las que nos dieron la victoria. Ya hemos ganado así otras veces y hay que contar con ello. Pero, para la fase de ascenso tenemos mucho que mejorar en el juego colectivo, porque individualmente somos muy buenos».

Un playoff para el que no habrá traslado dado que el Antonio Domínguez se queda pequeño. «Nos quedamos aquí, no pediremos La Granadilla. Es nuestra Bombonera», sostiene un Serrano que no considera más presión el hecho de ser el equipo más en forma de Badajoz, de la que espera más cariño. «A nosotros nos tratan bien y llenamos el pabellón, nos gusta ganar cosas para nuestra ciudad y nos gustarían tener 2.000 personas si llegamos arriba, pero es una ciudad muy despegada para el deporte. Hay equipos, como el Mideba, que deberían recibir más apoyo», razona con razón.