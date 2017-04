Suspendido el Castuera B-Monesterio por agresión de un jugador local al árbitro

Un nuevo episodio de violencia vuelve a empañar al fútbol modesto extremeño. Dos días después de la agresión al árbitro Neroy Muñoz García en el Jaraíz-Las Hurdes, a más de 200 kilómetros de distancia, en Castuera, el domingo se repetía otro lamentable hecho por parte de un jugador local contra el colegiado Juan Luis Nieto Sánchez.

El Castuera B y el Monesterio se jugaban sus opciones de meterse en la fase de ascenso a dos jornadas del final. Llegaban a la cita separados por dos puntos en la quinta y sexta posición con 44 y 42 puntos, respectivamente y con el objetivo de dar caza al cuarto, Bienvenida, también con 44. Tras una primera parte igualada y sin goles, a los 9 minutos de la reanudación el Monesterio se puso 0-3 y con ello prácticamente descartaba al Castuera B de la lucha por la cuarta plaza. El futbolista Alberto León Rosado recriminó al árbitro varias decisiones y tras ser expulsado con roja directa se revolvió en un intento de agresión. El colegiado Nieto Sánchez decidió suspender el encuentro en el minuto 57 y se trasladó posteriormente al centro de salud para realizarse un reconocimiento. «Se pusieron 0-3 nada más empezar la segunda parte con un mal inicio por nuestra parte. Después de un penalti dudoso y una falta de ataque de nuestro delantero, se quejó y protestó al árbitro que le sacó la roja. El jugador se quedó perplejo y le lanzó una patada a modo de zancadilla. Fue un acto de impotencia y fruto de la frustración que de ninguna manera tiene justificación», explica el entrenador del Castuera B Severiano Fernández.

El árbitro se retiró del campo cojeando y solicitó la presencia de las fuerzas del orden. «El jugador fue a pedirle disculpas al árbitro a los vestuarios a los dos o tres minutos», señala Severiano Fernández, quien condena los hechos. «El arbitraje estaba siendo bueno y nuestro jugador estuvo bien expulsado. Su acción posterior es lamentable, aunque a mi criterio fue más bien leve, no para que saliera cojeando. Pero en cualquier caso su acción no está justificada», reconoce el técnico, quien lamenta el daño que este suceso hace a la imagen del club. «Nos duele por nuestro presidente (Pedro Tena) que ha hecho una apuesta personal para sacar el filial y esperemos que no repercuta en el primer equipo que se está jugando el ascenso a Tercera».

Ahora quedan esos 33 minutos por disputarse que la FExF tendrá que determinar además de las posibles sanciones. «No creo que sea necesario solicitar la reanudación. El club tiene hasta el miércoles para presentar alegaciones», sostiene Severiano. El Castuera B ha estado casi toda la temporada entre los cuatro primeros y a una jornada del final necesitaría ganar al Zarceño, tercero, y que Bienvenida o Monesterio pinchen. «Estamos muy disgustados porque el equipo no se merece acabar de esta manera».