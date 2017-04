Las Hurdes condena la agresión arbitral

La Hurdes CF fue triste protagonista el pasado viernes por la agresión de uno de sus jugadores al árbitro Neroy Muñoz García y este sábado lo volvió a ser por la rápida rectificación y las disculpas públicas que emitió su presidenta Lourdes Rodríguez. «Desde este club condenamos todo tipo de violencia. Personalmente he pedido disculpas en mi nombre y el del club al que represento a Neroy Muñoz, así como me he interesado por su estado».

Lourdes Rodríguez no pudo estar presente en el partido de Las Hurdes en Jaraíz, pero sí pudo el vídeo de la acción. En el minuto 35, el colegiado señaló un penalti a favor del Jaraíz que supuso el 1-0. Las posteriores protestas visitantes se saldaron con varias amarillas y una expulsión. Tres minutos después, una falta de César Antón en el centro del campo le hizo ver la segunda amarilla. El jugador respondió con un manotazo a la altura del cuello del colegiado, que en el descanso suspendió el partido y se retiró a recibir asistencia médica con un collarín protector.

Ayer también se conoció el contenido del acta arbitral, en el que además de la agresión, Neroy Muñoz señala que fue insultado y amenazado: «Cabrón, hijo de puta, te voy a matar». Según el escrito, César Antón tuvo que ser sujetado hasta en dos ocasiones para que no se acercará de nuevo al colegiado.

«No justifico para nada el empujón que el jugador de Las Hurdes le dio al árbitro, pero sí es justo destacar que este jugador pidió públicamente perdón al equipo de Las Hurdes, a mí como presidenta, y al colegiado, al que ha llamado varias veces y le ha mandado whatsapps, aunque todavía no ha obtenido respuesta de su parte», señalaba Lourdes Rodríguez. Lo que sí ha hecho Neroy es denunciar ante la Guardia Civil de Navalmoral la agresión, según recoje el acta del partido.

Neroy Muñoz García, tras ser atendido por los servicios médicos, pasó la noche del viernes en casa, aunque aseguró seguir teniendo dolor en la zona cervical.

Con solo una jornada por disputarse en la Primera Extremeña, todo parece indicar que ambos clubes -de acuerdo con el Comité de Competición- darán el partido por finalizado con el marcador de 1-0 a pesar de que todavía falta por disputarse toda una parte.