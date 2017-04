Menayo: «Ojalá juguemos la final de la Copa contra el Santa Teresa»

Fue el primer refuerzo que anunció el Atlético de Madrid esta temporada. Con 18 años, Carmen Menayo (14 de abril de 1998) saltó de Puebla de la Calzada a Madrid, pasó de ser una líder en su equipo en Badajoz a ser una de las benjaminas de una de las mejores plantillas de España, pero se adaptó pronto. Empezó la liga en el banquillo, pero a las pocas jornadas una lesión de su compañera Bea Beltrán le abrió la puerta de una banda izquierda que ya no ha abandonado con el beneplácito de Ángel Villacampa.

ATLÉTICO DE MADRID-SANTA TERESA Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Kenti Robles, Menayo, María León, Pereira; Priscila, Amanda, Meseguer, Corredera; Sonia y Esther. Santa Teresa CD: Emi; Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira; Puerto, Chica, Aina, Mireya; Estefa y Sofía. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Castellano-mancchego) Campo y hora: Ciudad Deportiva Wanda, 10.45 (BeIN LaLiga).

Además, esta temporada tampoco se ha bajado de las convocatorias de Pedro López, y por partida doble. Con la selección sub-20 estuvo en el Mundial de Papúa Nueva Guinea y ahora prepara el próximo de Corea; y con el combinado sub-19, el Europeo para el que España ya se ha clasificado para la Ronda Élite.

Si Carmen tenía alguna duda sobre su elección a la hora de dejar Extremadura, ya se le ha olvidado. «Estoy muy contenta con la temporada que estamos haciendo. Nuestro objetivo era mejorar el tercer puesto de la temporada pasada y somos líderes desde la jornada décimo cuarta (ahora empatados a puntos con el Barcelona) y es casi matemático que jugaremos la Liga de Campeones la temporada próxima», explica la lateral izquierda rojiblanca, que seguramente se jugará el título de liga con el Barça dentro de tres semanas en la Ciudad Condal. «Nos quedan cinco partidos, pero ese es el más importante, aunque ninguno de los dos tenemos un calendario sencillo».

Carmen habla de títulos con naturalidad, pero cuando aterrizó en Madrid hace diez meses no se esperaba jugar tantos minutos como los que está jugando, ni ser titular. «Ya me he adaptado, pero fue un cambio duro, sobre todo por dejar atrás a la familia y a los amigos. Además, jugar en un grande es otro rollo», confiesa Carmen, que vive en la residencia del Atlético en Alcorcón, estudia Fisioterapia en Aravaca y entrena en Majadahonda. «Todavía no me he sacado el carnet y pasó mucho tiempo en el transporte público».

El sueño del Calderón

Madrid impone, pero lo que más impresionó a Carmen fueron sus nuevas compañeras. «Es espectacular estar una de las mejores plantillas de España. El ritmo de entrenamientos es increíble y mis compañeras son de otra galaxia. A algunas ya las conocía de la Selección, pero entrenar con Amanda, Sonia y todas las demás es otro nivel». Un nivel que ya ha alcanzado porque es una de las once elegidas cada jornada, y fue una de las once elegidas en los dos partidos que su equipo ha jugado esta temporada en el Vicente Calderón. En diciembre ganó 2-1 al Barça y en marzo empató a uno con el Athletic de Bilbao. Dos recuerdos imborrables. «Fue un sueño hecho realidad jugar allí. Cuando empecé a jugar al fútbol no podía ni imaginarme que algún día jugaría en un estadio tan grande y ante tanta gente», recuerda la poblanchina.

Final especial

Aunque el Atlético sea «otro rollo», Carmen todavía tiene reciente su paso por el Santa Teresa, al que sigue de cerca. «Está mejor que en otras temporadas, además se ha reforzado con buenas jugadoras, por eso está luchando por jugar la Copa. Siempre ha sido un equipo muy competitivo y seguro que lo consigue. Ojalá se clasifique para la Copa y juguemos la final juntos». Pero el Santa Teresa tendrá que jugarse su clasificación después de visitar el Cerro del Espino. «Es un partido muy especial para mí porque voy a jugar contra el equipo en el que he jugado dos años, pero para nosotras es una final más. Lo daremos todo para conseguir los tres puntos». Aunque sabe que no será fácil. «El Santa Teresa es un equipo muy trabajado y luchador. Siempre le pone las cosas difíciles a los grandes. Este año ya ha ganado al Barcelona y saca ocasiones de donde no las hay. Será un partido difícil».