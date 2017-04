Antúnez: «Los milagros hay que buscarlos»

Badajoz. El Santa Teresa no se la juega hoy, lo hará en las próximas cuatro semanas. Pero eso no significa que no salga al Cerro del Espino a sumar. «Partidos como éste son fáciles de plantear. Para puntuar tenemos que dificultar todo lo posible su juego y luego estar acertados en las ocasiones que tengamos a balón parado o al contraataque», resume Juan Carlos Antúnez.

«Las jugadoras tienen la motivación y asumen que son inferiores y que van a correr mucho, pero es lo que toca. Siempre hemos sido un equipo incómodo para el Atlético y tenemos que aprovechar esa circunstancia, aunque el equipo de este año es más potente que el del pasado». Atlético y Santa Teresa se han enfrentado cinco veces, con un balance de cuatro victorias para las madrileñas y un empate.

Para obrar el milagro, Antúnez no cuenta con Hälinen, que se ha quedado en Badajoz aquejada de una gastroenteritis y con problemas de asma, ni con Martita.