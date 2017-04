Prohibido fallar

«Si el domingo no ganamos, se acabó». Juan Carlos Antúnez no vende falsos humos. A seis jornadas del final, y a cuatro puntos de la octava plaza del Rayo Vallecano, todo lo que no sea sumar ante el Espanyol (El Vivero, 12.00 horas) es decir adiós al 2017 y centrarse en el 2018, la cuarta temporada consecutiva del Santa Teresa entre las mejores. El equipo pacense está más cerca que nunca de jugar su primera Copa de la Reina, pero le queda lo más duro de un camino del que no podrá salirse un milímetro si quiere llegar al final.

El libro de ruta de las próximas seis semanas es sencillo. El domingo toca ganar al Espanyol en casa. Las periquitas, en puestos de descenso, se juegan la vida, pero eso no debería ser suficiente en El Vivero. Siete días después toca visitar al Atlético de Madrid. Esos puntos ya están descontados. En la jornada 27, el Fundación Albacete visita Badajoz. Otro equipo con el agua al cuello porque hoy está sólo un punto por encima del descenso. Otra victoria imprescindible para el Santa Teresa.

En las tres últimas jornadas hay dos partidos fuera consecutivos: Levante y Sporting de Huelva. Tres puntos descartados y tres necesarios y obligatorios. La última cita de esta liga será el 21 de mayo. El Granadilla visita Badajoz. Por entonces las tinerfeñas no se jugarán nada y los tres puntos deberían quedarse en casa.

Antúnez: «Llevo meses diciendo que al final todo iba a estar muy ajustado»

Ese es el guion que se tiene que aprender el Santa Teresa, y aún así puede no ser suficiente porque el equipo pacense no depende de sí mismo. Real Sociedad, séptimo, y Rayo Vallecano, sexto, también juegan, y con ventaja, con cinco y cuatro puntos respectivamente.

«Llevo meses diciendo que al final todo iba a estar muy ajustado», suspira Antúnez, al que el tiempo le ha dado la razón contra su voluntad. Quedan fuera de las cuentas del técnico las «posibles bolas extras» que pueden llegar en forma de un sorpresivo empate ante el Atlético de Madrid o algo más sustancioso en la visita al Levante.

Si las predicciones de Antúnez se cumplen, las dos últimas jornadas serán las que decidan la octava plaza, porque la séptima se la asigna por defecto al Rayo Vallecano. La Real Sociedad tiene que jugar con el valencia y el Atlético de Madrid y la lógica dice que no puntuará. Ese será el momento de 'cazar' a las donostiarras, si por entonces están a tiro.

Para el último mes de competición, Antúnez cuenta con todas la plantilla excepto las lesionadas Nayadet y Raquel. Sólo Maddi, que tiene una tocedura en un tobillo no está al 100%, y Tomi, que después de muchas semanas de inactividad no está para jugar 90 minutos. «Confío en todas ellas porque saben que se lo juegan todo en seis partidos y lo van a dar todo», explica orgulloso Antúnez, que tiene pocas dudas del once tipo con el que se jugará la octava plaza. Sólo la anarquía de la delantera finlandesa Hälinen le levanta dudas, justo lo contrario que su compatriota Ria, a la que el técnico ya ha dado galones en el centro del campo o incluso en el ataque.