Manuel quiere volver a casa

El entrenador más desconocido de Extremadura, curiosamente, debe ser el único que salga a la calle con escolta. Manuel Assado era toda una celebridad en Guinea, donde ha permanecido cerca de una década como técnico de Primera. Ahora no lleva protección porque vive en Bruselas, castigada por algún episodio terrorista reciente pero muy lejos de la inseguridad reinante en una zona de África que limita con Mali, Sierra Leona o Senegal. En la principal liga de la Guinea francesa ganó títulos y dinero, aprovechó el buen cartel que los españoles tienen en el fútbol más allá de nuestras fronteras, viajando durante 16 años por medio mundo. Ahora, hastiado de los aeropuertos y de una mochila siempre en modo alerta, quiere regresar a su tierra para entrenar a algún club extremeño que le ponga en el mapa, pero el principal inconveniente es que nadie le conoce por estos lares. Ésta es su historia.

SU FICHA COMO TÉCNICO u2001-2003. R.S.D Jette, de la Tercera División de Bélgica. Campeón del Nacional. Finalista de Copa Regional. u2003-2005. R.W.D.M. Brussels FC, de la Primera División de Bélgica, como segundo entrenador. Campeón de Bélgica sub 21. u2005-2009. FC Hafia de Conakry, Primera División de Guinea. Campeón de Copa de Guinea, Subcampeón de liga. Octavos de la Champions de África de Clubes. u2009-2010. M.A.S. de Fez, División 1 de Marruecos. Finalista de la Copa marroquí y tercero en liga. u2011-2014. FC Hafia de Conakry, Primera División de Guinea. Campeón de Copa. u2014-2016. C.I.K. Kamsar, Primera División de Guinea.

Manuel Assado (Badajoz, 1967) emigró con apenas tres años a Bélgica, donde sus padres crearon una empresa de limpieza. Siempre le interesó el deporte rey y se hizo jugador. Llegó a probar por el Badajoz y militó en equipos lusos como Elvas o Campomaior, pero su trayectoria se centró en el país belga, donde alcanzó hasta la Segunda División. Se retiró del césped y comenzó su carrera en los banquillos, empezando por las categorías inferiores y las ligas regionales (Jette de Tercera) hasta alcanzar como segundo la Primera División, en la que fue campeón con el Bruselas FC.

Hasta entonces, su vida no había experimentado grandes cambios porque, aunque tenga casa en Badajoz, apenas había salido de Bélgica. El verdadero giro vendría después, cuando en 2005 ficha por el FC Hafia de Conakry, la capital de Guinea con equipo en Primera División, con el que ganó la Copa, fue segundo en liga y participó en octavos de la Champions africana. «El mejor recuerdo que tengo de todos estos años es la primera Copa que ganamos en Guinea porque el club (Haifa) llevaba 20 años sin ganar nada y el presidente de la república me llamó a palacio y me concedió la medalla de honor. Luego ganamos más títulos y jugamos la Champions de África. Eliminamos al MAS Fez de Marruecos y justo después del partido me ficharon para ese club de Marruecos triplicándome el sueldo. Llamaron a la puerta y me dijeron que no podían regresar sin mi», rememora.

Manuel Assado Entrenador de fútbol «Yo lo que quiero es entrenar en mi tierra, pero no me conocen» «He tenido partidos en África ante 60.000 espectadores, eso sí que es presión» «Mourinho me dijo que en el fútbol, el deporte, la música y el sexo no importa el idioma»

Una cultura diferente, otro continente muy distinto al europeo y algunos problemas serios como la falta de seguridad o las tercermundistas vías de comunicación que implicaban desplazamientos de dos días para jugar fuera que aquí se harían en un rato... «Allí no hay autopistas, son de arena». Assado reconoce ir acompañado de escolta porque allí era una estrella y los riesgos eran máximos. Por eso siempre viajó solo, vivía en hoteles y nunca le acompañaron su mujer o su hijo, que ahora tiene 21 años. «Estaba más tranquilo así para poder trabajar mejor. Allí hay mucho fanático y juegas ante miles de personas», dice.

Después de su periplo marroquí regresó de nuevo a Guinea desde el 2011 hasta el 2014. No se movería de allí hasta el 2016 aunque cambiaría de club alistándose en el Kamsar, también de Primera. Fue su último destino. Desde entonces no se ha movido de Bruselas, donde vive en la actualidad y donde ha montado y dirige una academia con 250 chavales que va como la seda. En Guinea tiene otras dos. Hombre de fútbol, ha colaborado como ojeador con grandes como el Atlético de Madrid, a través de cual descubrió y llevó a Lass Bangoura al Rayo Vallecano, entre otros.

Recibió alguna oferta para seguir entrenando en Guinea pero asegura estar cansado, así que se quedó en casa, su casa de los Países Bajos, con los chavales a la espera de una llamada que le atraiga. Y si puede ser de su auténtico hogar, mejor. «Yo lo que quiero es entrenar en mi tierra y traer toda la experiencia que he tenido fuera de España. Pero no me conocen. Me dicen que no conozco el fútbol extremeño pero eso en realidad da igual. Estoy más preparado que los técnicos de allí -tiene hasta el sexto grado de los técnicos UEFA y diploma de la escuela profesional de Bruselas-. Tampoco conocía el fútbol guineano y fui tres veces campeón. Tenía ilusión de que me llamara el CD Badajoz después de hablar con el presidente pero no pudo ser», confiesa. No es una cuestión de dinero, según subraya. En Guinea podía ganar unos 20.000 dólares más primas, unas primas muy importantes por la inestabilidad de este mercado en el continente africano. Se suele pagar una prima de firma de unos 30.000 dólares con la que el entrenador se protege pues suelen durar poco tiempo.

Un idioma universal

Manuel entiende que el fútbol tiene un idioma universal y para explicarlo recuerda una frase que le espetó todo un monstruo de los banquillos. «Mourinho me dijo en un congreso en París que en el fútbol, el deporte, la música y el sexo no importa el idioma. Yo he estado con gente del fútbol como Mourinho, Platini, Michel, no vengo de otro planeta. Ellos han ganado en Europa y yo he ganado en África».

Además, publicita que tiene experiencia a un nivel superior respecto a lo que atañe a nuestra competición. «He jugado partidos de la Champions africana ante 60.000 espectadores. Eso sí que es presión, con televisión, con 3.000 personas en cada entrenamiento. Allí pierdes tres partidos y te quieren echar. Los aficionados son fanáticos y los presidentes meten mucha presión a los técnicos europeos y blancos porque piesan que debemos ser mucho mejores que los africanos». Tal vez, como él desea, esa presión provenga en breve de un presidente extremeño.