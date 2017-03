Mourinho a Özil: «Eres un crío. Vete a la ducha, no te necesitamos»

La relación entre Mesut Özil y Jose Mourinho no fue la mejor en el Real Madrid. Una biografía del jugador alemán desvela la tensión que vivieron ambos en su etapa en el equipo blanco. El diario alemán ‘Bild’ ha filtrado parte de la biografía del exjugador del Real Madrid y en ella cuenta que al entrenador portugués no le gustaban nada el estilo técnico y se lo echó en cara en varias ocasiones.

Un día, Mourinho le mandó a la ducha de malas maneras y con una frase que tiene grabada el futbolista alemán: "¿Sabes qué? Eres un crío. Vete a la ducha, no te necesitamos". Al parecer, al portugués no le gustaba el poco trabajo de Özil en el campo y su poco sacrifico hacia el equipo. "Crees que basta con dos pases bonitos. Eres muy delicado cuando vas a los duelos. Crees que eres tan bueno que dar el 50 por ciento es suficiente", le llegó a decir.

Özil confiesa que en aquel momento "le odié, aunque en realidad me encantaba". De hecho, el futbolista le llegó a preguntar a Mourinho que qué quería de él, a lo que el luso le respondió: "Quiero que juegues tan bien como puedes. Quiero que vayas a los duelos como un hombre. ¿Sabes cómo se te ve en los balones divididos? ¿No? ¡Te lo enseñare!". Y dicho esto, el técnico se puso de puntillas con los brazos pegados al cuerpo y empezó a saltar en el vestuario del Madrid con morritos.

Al ver al entrenador, Özil cabreado le espetó: "¡Si eres tan genial, juega tú!". Y tras decir esos e quitó la camiseta del equipo, la tiró al suelo y dijo: "Ahí la tienes. Póntela. Suerte". La tensión se respiraba en el vestuario blanco y tras una risa irónica, Mourinho acusó de cobarde al alemán dijo: "¿Qué quieres hacer? ¿Irte a la ducha? ¿Lavarte el pelo? ¿Quedarte solo? ¿O quieres salir ahí fuera y demostrar a tus compañeros, a mí y a los aficionados de lo que eres capaz?". Según cuenta el alemán, esa misma noche pidió disculpas a todos los compañeros a través de Sergio Ramos.

Sin embargo, el alemán sí confiesa que fue gracias al portugués que terminara fichando por el Real Madrid porque "Mourinho peleó mucho por mí. Fue muy convincente, cariñoso y le puso empeño. Era completamente lo contrario al entrenador del Barcelona. Por eso me decidí por José Mourinho y el Real Madrid", dice Özil. Además, desvela que se sintió poco querido por el Barcelona y por Pep Guardiola, al que acusa de ser el responsable de que no terminara vistiendo de azulgrana. "No quise ir al Barcelona por el comportamiento de Guardiola. Pregunté por qué Guardiola no estaba en las negociaciones y me dijeron que estaba de vacaciones. No me envió ningún mensaje de que me quisiera".