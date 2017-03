Antúnez seguirá una temporada más al frente del Santa Teresa

Desde su creación, allá por la temporada 2010-2011, el Santa Teresa no ha conocido otro presidente que Pablo Ritoré ni otro entrenador que no sea Juan Carlos Antúnez. Dos ascensos y siete temporadas después, el dúo ha decidido seguir juntos, por lo menos, una temporada más. El técnico pacense y toda el actual equipo técnico del club ha renovado para convertirse en la primera piedra de eso que Ritoré llama el «Santa Teresa 4.0», que no es otra cosa que un club que pasará pronto a ser una Sociedad Anónima Deportiva y un equipo asentado en Primera Femenina.

Junto a Antúnez han renovado Roberto Gil (delegado), que también está desde el comienzo en el club, Pablo Ritoré (fisioterapeuta), José María Pinilla (preparador físico), Santi Resmella (entrenador de porteras), Manuel Domínguez (analista) y Paco Berrocal (utillero).

Antúnez, de 33 años, estaba ayer «contento». «Me gusta que el proyecto en el que estoy sea a largo plazo, que tenga libertad para trabajar y que tenga influencia en todas las facetas deportivas del equipo. El Santa Teresa me da eso, y además estoy en mi casa». Esas son las razones del sí de Antúnez, que tenía ofertas de equipos de Primera Femenina y también de fútbol masculino de nuestra región, ofertas que ha rechazado porque «ahora es cuando se trabaja bien en el fútbol femenino». «Con la llegada de la Liga, tenemos los mimbres económicos que nos permiten trabajar con una tranquilidad y unos recursos que no teníamos antes», explica Antúnez.

Que el Santa Teresa piensa en clave futuro también lo sabe Tia Hälinen. La nueva delantera finlandesa del equipo tiene en su contrato una cláusula que dice que seguirá en Badajoz la temporada próxima si así lo desea. Aunque el domingo marcó su primer gol, Antúnez ya hace cuentas de los que puede meter la temporada próxima. Ellos son las primeras piedras del proyecto.