La Federación Extremeña desmiente las acusaciones de Jorge Pérez

La carrera electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol acaba de arrancar y ya se ha formado el primer revuelo. Ángel María Villar todavía no ha presentado su candidatura, pero la de Jorge Pérez ha denunciado que las territoriales de Asturias y Extremadura llevan a cabo una práctica desleal e ilegal para favorecerle en el proceso de solicitud del voto por correo.

El calendario electoral se inició el 20 de febrero con la apertura del plazo (hasta el 28 de marzo) para solicitar ante la Comisión Electoral el voto por correo para elegir a los 140 integrantes de la Asamblea General de la RFEF. En una carta remitida a los clubes extremeños y asturianos, la candidatura de Pérez expone que personal cercano a estas dos territoriales indica a quienes solicitan la opción de votar por correo la dirección postal de la propia federación para recibir el certificado para el voto, el sobre y la papeleta, en lugar de informar sobre la posibilidad de recibir la documentación en su domicilio o en el club, «algo más lógico», añade. «Recibiendo ellos la documentación te avisarán del día que hay que votar, facilitándote un notario en la misma federación de tal forma que el voto lo tendrás que realizar en el momento que te entreguen ellos la papeleta y en su presencia, lo que coarta de manera total y absoluta la libertad de voto», indica.

Desde la FExF niegan cualquier tipo de injerencia en el proceso. «Desmentimos categóricamente esas afirmaciones», sostiene el portavoz Samuel Holgado. «El voto por correo está avalado por un acta notarial y poco puede interferir una federación. El club solicita el voto por correo e indica dónde quiere recibir la documentación, después puede votar ante notario que levanta una acta notarial que deberá remitir a la notaría de la Comisión Electoral o ir a Correos e introducir la documentación dirigida a la notaría de dicha comisión», añade. El portavoz de la FExF no entiende que se ponga en duda el sistema. «El voto por correo es una cuestión de la Comisión Electoral de la Federación Española y se rige por un reglamento de ámbito nacional que ha sido aprobado en un decreto del CSD. El procedimiento es idéntico para todas las territoriales».

En su comunicado, Jorge Pérez también recuerda que el presidente de la Federación de Extremadura «se ha significado públicamente con la candidatura de Ángel Villar». «Todas estas actuaciones están dirigidas a favorecer su candidatura y mantener la situación actual de crisis absoluta del fútbol no profesional en España», añade el texto.

Holgado, por su parte, defiende el honor de la Extremeña. «La Federación vela por la limpieza de las elecciones y estudiaremos emprender acciones legales. No vamos a permitir ningún tipo de acusaciones. No se puede desacreditar a una terrotorial de esta manera y no sabemos con qué sentido se acusa a Extremadura y Asturias. Si quiere denunciar que lo ponga en conocimiento de la mesa electoral».

Las elecciones a la presidencia de la RFEF están fijadas para el lunes 22 de mayo y sólo la candidatura de Jorge Pérez ha hecho su presentación oficial, aunque Ángel María Villar, presidente desde 1988, ya anunció hace meses su intención de optar a la reelección. Los árbitros, entrenadores, clubes y jugadores de categoría nacional (en Extremadura Segunda B, Tercera, Primera y Segunda Femenina y División de Honor y Liga Nacional Juvenil) eligen a los 140 integrantes de la Asamblea General, que posteriormente tendrán que votar al presidente. También votan los clubes de fútbol sala, pero en circunscripción nacional. En Extremadura formarán parte de la asamblea dos clubes y un jugador, además del presidente de la Extremeña Pedro Rocha como miembro nato.

La constitución de la Asamblea General se hará, de forma simultánea en las sedes de la RFEF y las de las territoriales, el jueves 27 de abril.